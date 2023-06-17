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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230617/الدفاع-الروسية-قوات-التجمع-الجنوبي-تصد-هجمات-أوكرانية-في-5-مناطق-قرب-أرتيوموفسك--عاجل-1078201731.html
الدفاع الروسية: قوات التجمع "الجنوبي" تصد هجمات أوكرانية في 5 مناطق قرب أرتيوموفسك
الدفاع الروسية: قوات التجمع "الجنوبي" تصد هجمات أوكرانية في 5 مناطق قرب أرتيوموفسك
صدت وحدات لقوات التجمع "الجنوبي" الروسية هجمات المجموعات الهجومية الأوكرانية بالقرب من رازدولوفكا، وفيسيلويه، وياكوفليفكا، وبيركوفكا وياغودنوي في منطقة... 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T02:06+0000
2023-06-17T02:31+0000
القوات الروسية
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وقال أستافيف، اليوم السبت، لوكالة "سبوتنيك، "وحدات التجمع "الجنوبي" نجحت في صد هجمات المجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق قرى، رازدولوفكا، فيسيلويه، ياكوفليفكا، بيرخوفكا وياغودنوي".بالإضافة إلى ذلك، ضرب طيران مجموعة التجمع الجنوبي "يوغ"، معاقل ومجموعات من المعدات العسكرية الأوكرانية، حسبما قال المتحدث لوكالة سبوتنيك.وقال المتحدث "نفذ طيران المجموعة ضربات صاروخية وقنابل على معاقل وتكديس أسلحة ومعدات عسكرية للعدو في اتجاهات سوليدار-أرتيموفسك وألكساندرو كالينوفسكي وأفدييفكا".هذا، وأطلقت روسيا يوم 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أكتوبر/تشرين الأول، قوانين دستورية فيدرالية بشأن انضمام أراضي جديدة لروسيا الاتحادية وتشكيل كيانات جديدة فيها، حيث انضمت إليها جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230617/الدفاع-الطيران-الروسي-يقصف-معاقل-ومعدات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-3-محاور--عاجل-1078201643.html
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القوات الروسية, وزارة الدفاع الروسية, روسيا, القوات الروسية
القوات الروسية, وزارة الدفاع الروسية, روسيا, القوات الروسية

الدفاع الروسية: قوات التجمع "الجنوبي" تصد هجمات أوكرانية في 5 مناطق قرب أرتيوموفسك

02:06 GMT 17.06.2023 (تم التحديث: 02:31 GMT 17.06.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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صدت وحدات لقوات التجمع "الجنوبي" الروسية هجمات المجموعات الهجومية الأوكرانية بالقرب من رازدولوفكا، وفيسيلويه، وياكوفليفكا، وبيركوفكا وياغودنوي في منطقة أرتيوموفسك، وفقا لتصريحات فاديم أستافيف، رئيس المركز الصحفي لقوات التجمع "الجنوبي".
موسكو - سبوتنيك. وقال أستافيف، اليوم السبت، لوكالة "سبوتنيك، "وحدات التجمع "الجنوبي" نجحت في صد هجمات المجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق قرى، رازدولوفكا، فيسيلويه، ياكوفليفكا، بيرخوفكا وياغودنوي".
بالإضافة إلى ذلك، ضرب طيران مجموعة التجمع الجنوبي "يوغ"، معاقل ومجموعات من المعدات العسكرية الأوكرانية، حسبما قال المتحدث لوكالة سبوتنيك.
مناورات الطيران الحربي الروسي في كاريليا الروسية - الجيش الروسي، مقاتلات سو - 30 إس إم و سو - 35 إس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع: الطيران الروسي يقصف معاقل ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في 3 محاور
02:03 GMT
وقال المتحدث "نفذ طيران المجموعة ضربات صاروخية وقنابل على معاقل وتكديس أسلحة ومعدات عسكرية للعدو في اتجاهات سوليدار-أرتيموفسك وألكساندرو كالينوفسكي وأفدييفكا".
هذا، وأطلقت روسيا يوم 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أكتوبر/تشرين الأول، قوانين دستورية فيدرالية بشأن انضمام أراضي جديدة لروسيا الاتحادية وتشكيل كيانات جديدة فيها، حيث انضمت إليها جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
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