https://sputnikarabic.ae/20230617/مالك-عقار-يصف-وضع-السودان-بــالكارثي-ويقول-إن-هناك-أطماع-خارجية-في-ثروات-البلاد-1078212943.html
مالك عقار يصف وضع السودان بــ"الكارثي" ويقول إن هناك أطماع خارجية في ثروات البلاد
مالك عقار يصف وضع السودان بــ"الكارثي" ويقول إن هناك أطماع خارجية في ثروات البلاد
وصف مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الوضع داخل السودان بـ"الكارثي"، مؤكدًا على "انتصار الجيش السوداني في الحرب في النهاية". 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T12:53+0000
2023-06-17T12:53+0000
2023-06-17T12:53+0000
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وقال عقار، خلال حلقة نقاشية داخل المركز المصري للفكر والدراسات، إن "جزءا من الخرطوم فيه مواقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع وهناك مواقع تحت سيطرة الجيش، وهناك مواقع تتبادل فيها هذه القوات السيطرة عليها".وأضاف: "نحن متأكدون من انتصار الجيش السوداني في هذه المعركة"، متابعًا: "الحرب في السودان بدأت باحتلال قوات الدعم السريع مطار مروي ثم الهجوم على مقر قيادة الجيش".وكشف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني أن "هناك أطماع خارجية في ثروات السودان"، مؤكدًا أن قوات الدعم السريع أصبح لها أطماع سياسية وعلاقات دولية بعد أن ساهمت في تغيير نظام البشير".وأوضح مالك عقار أن "فشل المرحلة الانتقالية أدى إلى تدخل أجنبي من أطراف عديدة في الشأن السوداني"، مشيرًا أن "قوات الدعم السريع صارت تتعامل في السودان وكأنها كيان خاص".ولقي 17 شخصا بينهم 5 أطفال مصرعهم إثر ضربة جوية في جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم السبت، حسبما أفادت السلطات الصحية السودانية.وأعلنت إدارة الصحة في الخرطوم أن منطقة اليرموك في منطقة مايو جنوب الحزام تعرضت لقصف جوي سقط على أثره عدد من الضحايا المدنيين.وأضافت إدارة الصحة أن "التقديرات الأولية لمجزرة اليرموك تشير إلى سقوط 17 قتيلا من بينهم 5 أطفال ونساء ومسنين، كذلك تم تدمير 25 منزلا"، حسبما ذكر موقع "أخبار السودان".وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بأنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مالك عقار يصف وضع السودان بــ"الكارثي" ويقول إن هناك أطماع خارجية في ثروات البلاد
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وصف مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الوضع داخل السودان بـ"الكارثي"، مؤكدًا على "انتصار الجيش السوداني في الحرب في النهاية".
وقال عقار، خلال حلقة نقاشية
داخل المركز المصري للفكر والدراسات، إن "جزءا من الخرطوم فيه مواقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع وهناك مواقع تحت سيطرة الجيش، وهناك مواقع تتبادل فيها هذه القوات السيطرة عليها".
وأضاف: "نحن متأكدون من انتصار الجيش السوداني في هذه المعركة"، متابعًا: "الحرب في السودان بدأت باحتلال قوات الدعم السريع مطار مروي ثم الهجوم على مقر قيادة الجيش".
وكشف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني أن "هناك أطماع خارجية في ثروات السودان"، مؤكدًا أن قوات الدعم السريع أصبح لها أطماع سياسية وعلاقات دولية بعد أن ساهمت في تغيير نظام البشير".
وأوضح مالك عقار أن "فشل المرحلة الانتقالية أدى إلى تدخل أجنبي من أطراف عديدة في الشأن السوداني"، مشيرًا أن "قوات الدعم السريع صارت تتعامل في السودان وكأنها كيان خاص".
ولقي 17 شخصا بينهم 5 أطفال مصرعهم
إثر ضربة جوية في جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم السبت، حسبما أفادت السلطات الصحية السودانية.
وأعلنت إدارة الصحة في الخرطوم أن منطقة اليرموك في منطقة مايو جنوب الحزام تعرضت لقصف جوي سقط على أثره عدد من الضحايا المدنيين
.
وأضافت إدارة الصحة أن "التقديرات الأولية لمجزرة اليرموك تشير إلى سقوط 17 قتيلا من بينهم 5 أطفال ونساء ومسنين، كذلك تم تدمير 25 منزلا"، حسبما ذكر موقع
"أخبار السودان".
وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بأنحاء السودان
، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.