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وزير الخارجية السعودي يؤكد أهمية التعاون مع إيران بشأن أمن الملاحة البحرية والممرات المائية - عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230617/عبد-اللهيان-تبادلنا-اسمي-السفيرين-بيننا-وبين-السعودية-ونعمل-على-المصادقة-عليهما---عاجل-1078215697.html
عبد اللهيان: تبادلنا اسمي السفيرين بيننا وبين السعودية ونعمل على المصادقة عليهما - عاجل
عبد اللهيان: تبادلنا اسمي السفيرين بيننا وبين السعودية ونعمل على المصادقة عليهما - عاجل
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، إنه "تحدث مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحات عن أهمية تشكيل لجنة اقتصادية تنظر في ملفات... 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T14:02+0000
2023-06-17T14:12+0000
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وأوضح عبد اللهيان، خلال مؤامر صحفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في طهران "تبادلنا اسمي السفرين بيننا وبين السعودية ونعمل على المصادقة عليهما"، مؤكدا أنهما ناقشا أهمية التعاون المستدام في مجال التجارة بين إيران والسعودية.وأضاف: "وفرنا الظروف لافتتاح السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد، وتمكنا أيضا من مناقشة مختلف أبعاد العلاقات الإيرانية السعودية"، مؤكدا ضرورة العمل مع السعودية لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.وتابع وزير الخارجية الإيراني: "المحادثات مع نظيري السعودي تناولت الأوضاع في الأراضي الفلسطيني المحتلة، وناقشنا أيضا التطورات في السودان وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، وبحثنا التعاون بشأن الأمن الإقليمي وأكدنا على أن أمن المنطقة أمر مصيري لمستقبلها".
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إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

عبد اللهيان: تبادلنا اسمي السفيرين بيننا وبين السعودية ونعمل على المصادقة عليهما - عاجل

14:02 GMT 17.06.2023 (تم التحديث: 14:12 GMT 17.06.2023)
© AFP 2023 / ATTA KENAREوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يستقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في طهران
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يستقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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يتبع
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، إنه "تحدث مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحات عن أهمية تشكيل لجنة اقتصادية تنظر في ملفات مختلفة بين البلدين.
وأوضح عبد اللهيان، خلال مؤامر صحفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في طهران "تبادلنا اسمي السفرين بيننا وبين السعودية ونعمل على المصادقة عليهما"، مؤكدا أنهما ناقشا أهمية التعاون المستدام في مجال التجارة بين إيران والسعودية.
وأضاف: "وفرنا الظروف لافتتاح السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد، وتمكنا أيضا من مناقشة مختلف أبعاد العلاقات الإيرانية السعودية"، مؤكدا ضرورة العمل مع السعودية لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.
وتابع وزير الخارجية الإيراني: "المحادثات مع نظيري السعودي تناولت الأوضاع في الأراضي الفلسطيني المحتلة، وناقشنا أيضا التطورات في السودان وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، وبحثنا التعاون بشأن الأمن الإقليمي وأكدنا على أن أمن المنطقة أمر مصيري لمستقبلها".
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