https://sputnikarabic.ae/20230617/وزير-الخارجية-السعودي-يؤكد-أهمية-التعاون-مع-إيران-بشأن-أمن-الملاحة-البحرية-والممرات-المائية---عاجل-1078216493.html

وزير الخارجية السعودي يؤكد أهمية التعاون مع إيران بشأن أمن الملاحة البحرية والممرات المائية

وزير الخارجية السعودي يؤكد أهمية التعاون مع إيران بشأن أمن الملاحة البحرية والممرات المائية

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، "أهمية التعاون مع إيران فيما يتعلق بالأمن الإقليمي لا سيما أمن الملاحة البحرية والممرات المائية". 17.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-17T14:09+0000

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وقال الأمير فيصل، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في طهران، إن "مباحثات اليوم اتسمت بالإيجابية والوضوح"، مؤكدا العمل حاليا على استئناف عمل البعثات الدبلوماسية في البلدين.ووجه وزير الخارجية السعودي الشكر والتقدير للخارجية والحكومة الإيرانية للتسهيلات المقدمة لعودة البعثات السعودية، مؤكدا أن "العلاقة مع إيران قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".وأضاف: "نتطلع إلى أن تنعكس عودة العلاقات إيجابيا على المنطقة والعالم الإسلامي والعالم"، مؤكدا "أهمية التعاون بشأن الأمن الإقليمي وخلو دول المنطقة من أسلحة الدمار الشامل".وأكد الأمير فيصل بن فرحان، إنه "يتطلع للقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونقل دعوة الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان له لزيارة المملكة"، مرحبا بالحجاج الإيرانيين.ووصل وزير الخارجية السعودي، في وقت سابق، اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران.وقال التلفزيون الإيراني إن "زيارة الأمير فيصل بن فرحان هي الأولى لوزير خارجية سعودي إلى طهران منذ أكثر من عقد"، مشيرًا إلى أن وزير خارجية السعودية وصل إلى طهران بهدف إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وكانت وزارة الخارجية الإيرانية اعتبرت زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى طهران، حلقة أخرى من نجاح سياسة الحكومة المبدئية التي تقوم على حسن الجوار.وقال مساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون الخليج في وزارة الخارجية الإيرانية علي رضا عنايتي، إن"العلاقات الإيرانية السعودية تحالف من أجل السلام والتنمية"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وأضاف عنايتي: "على مدى العقود الأربعة الماضية تمتعت إيران بسياسة إقليمية مستقرة مستندة إلى تعزيز الآليات القائمة على الحوار والموجهة نحو التعاون، وحل سوء التفاهم، والتركيز على القواسم المشتركة وحسن الجوار ورفض تدخل القوى والعوامل الخارجية التي تعطل الأمن والاستقرار في المنطقة".ومساء الثلاثاء الماضي، فتحت السفارة الإيرانية في السعودية أبوابها بعد 7 سنوات من الإغلاق، وذلك بعد توقيع اتفاق بين الرياض وطهران لاستئناف العلاقات برعاية صينية.وحضر ممثلون عن وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية الافتتاح في مقر السفارة الإيرانية الذي كان مغلقا لسنوات.وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أن طهران عينت المساعد السابق لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخليجية علي رضا عنايتي سفيرا لدى المملكة العربية السعودية.واتفقت إيران والسعودية، في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها عام 2016.

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