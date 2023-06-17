https://sputnikarabic.ae/20230617/وزير-الدفاع-العراقي-مخيم-الهول-في-سوريا-أصبح-بؤرة-تابعة-لـداعش-1078225745.html

وزير الدفاع العراقي: مخيم الهول في سوريا أصبح بؤرة تابعة لـ"داعش"

وزير الدفاع العراقي: مخيم الهول في سوريا أصبح بؤرة تابعة لـ"داعش"

قال وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، اليوم السبت، إن علاقة العراق مع السعودية في أعلى المستويات، وننسق أمنيا واستخباريا. 17.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-17T20:12+0000

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ونقلت قناة "العربية"، مساء اليوم السبت، عن ثابت العباسي، أن السيادة خط أحمر، والعراق يحتاج إلى معالجة سياسية لملف القصف التركي، وذلك تعليقا على قصف أنقرة المتكرر لمناطق شمالي العراق، بدعوى استهداف عناصر تابعة لحزب العمال الكردستاني، الأمر الذي يوقع ضحايا مدنيين عراقيين خلال بعض العمليات.وشدد وزير الدفاع العراقي على "عدم السماح بوجود سلاح خارج إرادة وسيطرة الدولة"، مضيفا أن "مخيم الهول في سوريا أصبح بؤرة تابعة لتنظيم داعش [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول]"، مشيرا إلى أن المخيم يسبب "قلقا كبيرا" لبلاده.وناشد ثابت العباسي كل دولة بها رعايا في مخيم الهول في سوريا أن تأخذ رعاياها، من أجل إغلاقه نهائيا، وذلك في وقت أعاد العراق مئات العناصر من المخيم، في الآونة الأخيرة، وذلك بالتوازي مع استضافة بغداد الأسبوع الماضي لمؤتمر أمني، طالب كل دول العالم استقبال رعاياها من المخيم.ويقع مخيم الهول في ريف الحسكة السورية قرب الحدود العراقية، وهو تحت سيطرة الجيش الأمريكي وقوات "قسد" الموالية له.ويضم مخيم الهول عموما حسب الإحصاءات الأخيرة، 56 ألفا و196 شخصاً، جلهم نساء وأطفال، ضمن 15331 أسرة، بين عراقيين وسوريين ونسوة وأطفال تنظيم "داعش" الأجانب، إذ يصل تعدادهم إلى 8211 شخصاً، ضمن 2391 أسرة، من 54 جنسية.واضطر أكثر من 5 ملايين عراقي للنزوح من محافظات نينوى، وصلاح الدين، وأجزاء من كركوك وديالى، والأنبار، جراء سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي عليها في عام 2014.

https://sputnikarabic.ae/20230612/العراق-يقترح-عقد-مؤتمر-دولي-على-مستوى-وزراء-الخارجية-للتعامل-مع-أزمة-مخيم-الهول-السوري-1078035719.html

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العراق, السعودية, أخبار السعودية اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار