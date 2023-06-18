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https://sputnikarabic.ae/20230618/ارتفاع-عدد-ضحايا-فيضانات-نوفا-كاخوفكا-إلى-35-قتيلا-1078240468.html
ارتفاع عدد ضحايا فيضانات نوفا كاخوفكا إلى 35 قتيلا
ارتفاع عدد ضحايا فيضانات نوفا كاخوفكا إلى 35 قتيلا
أبلغ رئيس حكومة مقاطعة خيرسون أندريه ألكسيينكو، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات الناجمة عن تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية إلى 35 قتيلا. 18.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-18T19:33+0000
2023-06-18T19:33+0000
روسيا
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سيمفيروبول - سبوتنيك. وأوضح ألكسيينكو، عبر قناته على "تلغرام": "للأسف، ارتفع عدد القتلى إلى 35 شخصًا".وأعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، سابقا أنه تم إجلاء أكثر من 7000 شخص من المناطق التي غمرتها المياه في المقاطعة بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية.وفي ليلة 6 حزيران/ يونيو، شنت القوات الأوكرانية سلسلة من الهجمات على محطة "كاخوفسكايا" لتوليد الطاقة الكهرومائية، ونتيجة لذلك، دٌمر الجزء العلوي من المحطة، لم يتضرر سد الخزان نفسه، لكن نتيجة لذلك حدث تصريف غير منظم للمياه.يذكر أن محطة "كاخوفسكايا" للطاقة الكهرومائية، هي المرحلة السادسة (السفلى والأخيرة) في سلسلة محطات الطاقة الكهرومائية القائمة على نهر دنيبر، والواقعة على بعد خمس كيلومترات من مدينة نوفايا كاخوفكا التابعة لمقاطعة خيرسون، التي أصبحت جزءًا من روسيا في 30 أيلول/ سبتمبر 2022 وفقاً لنتائج الاستفتاء.
https://sputnikarabic.ae/20230607/بوتين-لأردوغان-تفجير-محطة-كاخوفسكايا-عمل-بربري-1077854185.html
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ارتفاع عدد ضحايا فيضانات نوفا كاخوفكا إلى 35 قتيلا

19:33 GMT 18.06.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورتقديم الإغاثة في نوفايا كاخوفكا بعد تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية
تقديم الإغاثة في نوفايا كاخوفكا بعد تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev
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أبلغ رئيس حكومة مقاطعة خيرسون أندريه ألكسيينكو، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات الناجمة عن تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية إلى 35 قتيلا.
سيمفيروبول - سبوتنيك. وأوضح ألكسيينكو، عبر قناته على "تلغرام": "للأسف، ارتفع عدد القتلى إلى 35 شخصًا".
وأعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، سابقا أنه تم إجلاء أكثر من 7000 شخص من المناطق التي غمرتها المياه في المقاطعة بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية.
وفي ليلة 6 حزيران/ يونيو، شنت القوات الأوكرانية سلسلة من الهجمات على محطة "كاخوفسكايا" لتوليد الطاقة الكهرومائية، ونتيجة لذلك، دٌمر الجزء العلوي من المحطة، لم يتضرر سد الخزان نفسه، لكن نتيجة لذلك حدث تصريف غير منظم للمياه.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن أحد أهداف قصف نظام كييف لمحطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية هو حرمان شبه جزيرة القرم من المياه.

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بوتين لأردوغان: تفجير محطة كاخوفسكايا "عمل بربري"
7 يونيو, 14:01 GMT
ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تدمير المحطة الكهرومائية بالعمل الهمجي من قبل نظام كييف، مشيرا إلى الآثار البيئية الكارثية والإنسانية واسعة النطاق بسبب هذا العمل.
يذكر أن محطة "كاخوفسكايا" للطاقة الكهرومائية، هي المرحلة السادسة (السفلى والأخيرة) في سلسلة محطات الطاقة الكهرومائية القائمة على نهر دنيبر، والواقعة على بعد خمس كيلومترات من مدينة نوفايا كاخوفكا التابعة لمقاطعة خيرسون، التي أصبحت جزءًا من روسيا في 30 أيلول/ سبتمبر 2022 وفقاً لنتائج الاستفتاء.
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