https://sputnikarabic.ae/20230609/إعلام-كييف-غاضبة-من-موقف-الاستخبارات-الأمريكية-بشأن-تفجير-سد-كاخوفسكايا-1077956680.html
إعلام: كييف غاضبة من موقف الاستخبارات الأمريكية بشأن تفجير سد كاخوفسكايا
إعلام: كييف غاضبة من موقف الاستخبارات الأمريكية بشأن تفجير سد كاخوفسكايا
كشفت وسائل إعلام غربية أن كييف غير راضية من موقف الغرب المتعلق بتفجير سد محطة كاخوفسكايا. وعبّر نظام كييف عن استيائه من عدم اتخاذ أجهزة المخابرات الغربية موقفا... 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T14:06+0000
2023-06-09T14:06+0000
2023-06-09T14:06+0000
سياسي
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وبحسب المصادر، فإن السلطات الأوكرانية تصر على أن روسيا هي من فجرت سد المحطة. وفي الوقت نفسه، فإنهم غاضبون من تصرفات أجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى، والتي "لم تؤكد صحة" موقف كييف حتى الآن حول مزاعمها المرتبطة بتفجير محطة كاخوفسكايا، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، اليوم الجمعة، في تصريحات على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "إن كل هذا من عمل نظام كييف، الذي ينبغي أن يتحمل المسؤولية عن ذلك".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سياسي
إعلام: كييف غاضبة من موقف الاستخبارات الأمريكية بشأن تفجير سد كاخوفسكايا
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كشفت وسائل إعلام غربية أن كييف غير راضية من موقف الغرب المتعلق بتفجير سد محطة كاخوفسكايا. وعبّر نظام كييف عن استيائه من عدم اتخاذ أجهزة المخابرات الغربية موقفا بشأن تفجير سد كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية.
وبحسب المصادر، فإن السلطات الأوكرانية تصر على أن روسيا هي من فجرت سد المحطة. وفي الوقت نفسه، فإنهم غاضبون من تصرفات أجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى، والتي "لم تؤكد صحة" موقف كييف حتى الآن حول مزاعمها المرتبطة بتفجير محطة كاخوفسكايا، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، اليوم الجمعة، في تصريحات على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "إن كل هذا من عمل نظام كييف، الذي ينبغي أن يتحمل المسؤولية عن ذلك".
وأكد غالوزين أن نظام كييف يجب أن يتحمل مسؤولية تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية.