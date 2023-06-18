https://sputnikarabic.ae/20230618/الخارجية-الصينية-إذا-اندلع-صراع-عسكري-بين-بكين-وواشنطن-فسيكون-بسبب-الاستفزازات-الأمريكية-1078232045.html

الخارجية الصينية: إذا اندلع صراع عسكري بين بكين وواشنطن فسيكون بسبب الاستفزازات الأمريكية

الخارجية الصينية: إذا اندلع صراع عسكري بين بكين وواشنطن فسيكون بسبب الاستفزازات الأمريكية

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، اليوم الأحد، أنه في حال اندلع صراع عسكري بين بكين وواشنطن، فستكون الاستفزازات الأمريكية هي السبب... 18.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-18T07:19+0000

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وقالت تشون ينغ، تعليقًا على مقال نشرته وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، حول أنشطة استفزازية مزعومة يقوم بها الجيش الصيني، إنه في حال اندلع صراع عسكري بين الولايات المتحدة والصين، فسيكون سببه أنشطة الجيش الأمريكي بالقرب من الأراضي الصينية.وأضافت هوا تشون ينغ عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن "الصين تعتقد أن طياريها وقائدي سفنها الشجعان يمكنهم إبعاد القوات الأمريكية عن سواحلها بمناورات محفوفة بالمخاطر، لكن القوات الأمريكية لن يروق لها ما سيحدث إذا ذهبت بعيدا".وتابعت، قائلة: "بالنسبة للعديد من القراء الصينيين، يعتبر هذا المقال ابتزازا، وقد يحتاج المؤلف والمحرر إلى دروس في التاريخ والجغرافيا".وكانت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية نشرت مقالا بعنوان "من الأفضل للصين الاستماع إلى ما سيقوله بلينكن"، عشية زيارة يجريها وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى الصين، اليوم الأحد.وتعتبر تلك الزيارة هي الأولى لوزير خارجية أمريكي إلى الصين منذ عام 2018، بعدما خيّم التوتر المتزايد على العلاقات بين بكين وواشنطن، بسبب علاقة الأخيرة بجزيرة تايوان التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

https://sputnikarabic.ae/20230618/بلينكن-يصل-إلى-الصين-في-زيارة-نادرة-لمسؤول-أمريكي-فيديو-1078229220.html

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