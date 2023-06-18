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https://sputnikarabic.ae/20230618/الخارجية-الصينية-إذا-اندلع-صراع-عسكري-بين-بكين-وواشنطن-فسيكون-بسبب-الاستفزازات-الأمريكية-1078232045.html
الخارجية الصينية: إذا اندلع صراع عسكري بين بكين وواشنطن فسيكون بسبب الاستفزازات الأمريكية
الخارجية الصينية: إذا اندلع صراع عسكري بين بكين وواشنطن فسيكون بسبب الاستفزازات الأمريكية
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، اليوم الأحد، أنه في حال اندلع صراع عسكري بين بكين وواشنطن، فستكون الاستفزازات الأمريكية هي السبب... 18.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-18T07:19+0000
2023-06-18T07:19+0000
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وقالت تشون ينغ، تعليقًا على مقال نشرته وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، حول أنشطة استفزازية مزعومة يقوم بها الجيش الصيني، إنه في حال اندلع صراع عسكري بين الولايات المتحدة والصين، فسيكون سببه أنشطة الجيش الأمريكي بالقرب من الأراضي الصينية.وأضافت هوا تشون ينغ عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن "الصين تعتقد أن طياريها وقائدي سفنها الشجعان يمكنهم إبعاد القوات الأمريكية عن سواحلها بمناورات محفوفة بالمخاطر، لكن القوات الأمريكية لن يروق لها ما سيحدث إذا ذهبت بعيدا".وتابعت، قائلة: "بالنسبة للعديد من القراء الصينيين، يعتبر هذا المقال ابتزازا، وقد يحتاج المؤلف والمحرر إلى دروس في التاريخ والجغرافيا".وكانت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية نشرت مقالا بعنوان "من الأفضل للصين الاستماع إلى ما سيقوله بلينكن"، عشية زيارة يجريها وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى الصين، اليوم الأحد.وتعتبر تلك الزيارة هي الأولى لوزير خارجية أمريكي إلى الصين منذ عام 2018، بعدما خيّم التوتر المتزايد على العلاقات بين بكين وواشنطن، بسبب علاقة الأخيرة بجزيرة تايوان التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.
https://sputnikarabic.ae/20230618/بلينكن-يصل-إلى-الصين-في-زيارة-نادرة-لمسؤول-أمريكي-فيديو-1078229220.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الخارجية الصينية: إذا اندلع صراع عسكري بين بكين وواشنطن فسيكون بسبب الاستفزازات الأمريكية

07:19 GMT 18.06.2023
© AFP 2023 / NOEL CELISالمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2023
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ
© AFP 2023 / NOEL CELIS
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، اليوم الأحد، أنه في حال اندلع صراع عسكري بين بكين وواشنطن، فستكون الاستفزازات الأمريكية هي السبب الرئيسي
وقالت تشون ينغ، تعليقًا على مقال نشرته وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، حول أنشطة استفزازية مزعومة يقوم بها الجيش الصيني، إنه في حال اندلع صراع عسكري بين الولايات المتحدة والصين، فسيكون سببه أنشطة الجيش الأمريكي بالقرب من الأراضي الصينية.
وأضافت هوا تشون ينغ عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن "الصين تعتقد أن طياريها وقائدي سفنها الشجعان يمكنهم إبعاد القوات الأمريكية عن سواحلها بمناورات محفوفة بالمخاطر، لكن القوات الأمريكية لن يروق لها ما سيحدث إذا ذهبت بعيدا".
وتابعت، قائلة: "بالنسبة للعديد من القراء الصينيين، يعتبر هذا المقال ابتزازا، وقد يحتاج المؤلف والمحرر إلى دروس في التاريخ والجغرافيا".
وكانت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية نشرت مقالا بعنوان "من الأفضل للصين الاستماع إلى ما سيقوله بلينكن"، عشية زيارة يجريها وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى الصين، اليوم الأحد.
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يصل إلى الصين، 18 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2023
بلينكن يصل إلى الصين في زيارة نادرة لمسؤول أمريكي... فيديو
05:35 GMT
وتعتبر تلك الزيارة هي الأولى لوزير خارجية أمريكي إلى الصين منذ عام 2018، بعدما خيّم التوتر المتزايد على العلاقات بين بكين وواشنطن، بسبب علاقة الأخيرة بجزيرة تايوان التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.
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