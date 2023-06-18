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https://sputnikarabic.ae/20230618/السفارة-المصرية-في-اليونان-تنشر-أسماء-43-ناجيا-من-حادث-غرق-قارب-المهاجرين-1078239564.html
السفارة المصرية في اليونان تنشر أسماء 43 ناجيا من حادث غرق قارب المهاجرين
السفارة المصرية في اليونان تنشر أسماء 43 ناجيا من حادث غرق قارب المهاجرين
نشرت السفارة المصرية لدى اليونان أسماء الناجين المصريين من حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل اليونان. 18.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-18T18:38+0000
2023-06-18T18:38+0000
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ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن السفارة المصرية في اليونان قولها إن نشر أسماء الناجين يأتي في إطار جهود السفارة لمتابعة تداعيات حادث غرق قارب الهجرة غير الشرعية الذي وقع قبالة السواحل اليونانية.وأعلن خفر السواحل اليوناني، يوم الأربعاء الماضي، مصرع 17 مهاجرا غرقا، وإنقاذ 104 آخرين، جراء انقلاب قاربهم قبالة السواحل اليونانية.وذكرت صحيفة "سكاي" اليونانية، نقلا عن خفر السواحل، أنه "لقي ما لا يقل عن 17 مهاجرا مصرعهم، وتم إنقاذ 104 آخرين، في المنطقة البحرية على بعد 47 ميلا بحريا جنوب غربي بيلوس، في المياه الدولية".وأوضحت أن "قارب الصيد انقلب قبالة ميناء ميسينيان، وكان على متنه 400 شخص"، فيما قال خفر السواحل اليوناني إنه عندما غرق القارب لم يكن أي شخص على متنه يرتدي سترة نجاة. من جانبها، نعت وزارة الخارجية المصرية في بيان يوم الجمعة الماضي، ضحايا حادث غرق القارب، مشيرة إلى أن سفارة مصر في أثينا تتابع مع السلطات اليونانية على مدار الساعة عمليات البحث عن المفقودين وانتشال جثامين الضحايا للتأكد من هوية وأعداد الضحايا من المصريين.
https://sputnikarabic.ae/20230614/مصرع-17-مهاجرا-وإنقاذ-104-آخرين-جراء-غرق-قارب-قبالة-سواحل-اليونان-1078084590.html
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اليونان, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
اليونان, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

السفارة المصرية في اليونان تنشر أسماء 43 ناجيا من حادث غرق قارب المهاجرين

18:38 GMT 18.06.2023
© AFP 2023 / Marcos Moreno / قارب يحمل مهاجرين في مضيق جبل طارق
قارب يحمل مهاجرين في مضيق جبل طارق - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2023
© AFP 2023 / Marcos Moreno /
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نشرت السفارة المصرية لدى اليونان أسماء الناجين المصريين من حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل اليونان.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن السفارة المصرية في اليونان قولها إن نشر أسماء الناجين يأتي في إطار جهود السفارة لمتابعة تداعيات حادث غرق قارب الهجرة غير الشرعية الذي وقع قبالة السواحل اليونانية.
وأعلن خفر السواحل اليوناني، يوم الأربعاء الماضي، مصرع 17 مهاجرا غرقا، وإنقاذ 104 آخرين، جراء انقلاب قاربهم قبالة السواحل اليونانية.
وذكرت صحيفة "سكاي" اليونانية، نقلا عن خفر السواحل، أنه "لقي ما لا يقل عن 17 مهاجرا مصرعهم، وتم إنقاذ 104 آخرين، في المنطقة البحرية على بعد 47 ميلا بحريا جنوب غربي بيلوس، في المياه الدولية".
المهاجرين الذين يحاولون الإبحار إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
مصرع 17 مهاجرا وإنقاذ 104 آخرين جراء غرق قارب قبالة سواحل اليونان
14 يونيو, 09:17 GMT
وأوضحت أن "قارب الصيد انقلب قبالة ميناء ميسينيان، وكان على متنه 400 شخص"، فيما قال خفر السواحل اليوناني إنه عندما غرق القارب لم يكن أي شخص على متنه يرتدي سترة نجاة.
من جانبها، نعت وزارة الخارجية المصرية في بيان يوم الجمعة الماضي، ضحايا حادث غرق القارب، مشيرة إلى أن سفارة مصر في أثينا تتابع مع السلطات اليونانية على مدار الساعة عمليات البحث عن المفقودين وانتشال جثامين الضحايا للتأكد من هوية وأعداد الضحايا من المصريين.
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