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https://sputnikarabic.ae/20230618/العثور-على-129-مهاجرا-بينهم-أطفال-مكدسين-في-شاحنة-بالمكسيك-1078228576.html
العثور على 129 مهاجرا بينهم أطفال مكدسين في شاحنة بالمكسيك
العثور على 129 مهاجرا بينهم أطفال مكدسين في شاحنة بالمكسيك
تم العثور على 129 مهاجرًا في ولاية فيراكروز بشرق المكسيك، وفقًا للمعهد الوطني للهجرة في المكسيك. 18.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-18T03:36+0000
2023-06-18T03:36+0000
المكسيك
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مهاجر غير شرعي
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وتعد غالبية المهاجرين، الذين تم اكتشافهم يوم الجمعة، هم من جواتيمالا، وبين الأشخاص الذين تم العثور عليهم، يوجد بالغين و19 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم.يتم وضع الأطفال تحت رعاية الدولة، في حين سيتم دراسة حالة الآخرين لتحديد وضعهم القانوني في المكسيك.وتم القبض على أربعة أشخاص مشتبه بهم في عملية تهريب المهاجرين، وفقا لوسائل إعلام مكسيكية.في وقت سابق في شهر مايو/أيار الماضي، تم اكتشاف 175 مهاجرًا في ولاية تشياباس بجنوب غرب المكسيك، وكان معظمهم من أمريكا الوسطى.وفي شهر مارس/آذار، تم إيقاف 300 شخص آخر في نقطة تفتيش بفيراكروز.تتواصل جهود السلطات للحد من عمليات تهريب المهاجرين وضمان سلامتهم. هذه الحوادث تبرز أهمية التعاون الدولي في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية وتعزيز جهود مكافحة المهربين والتجارة غير القانونية بالبشر.
https://sputnikarabic.ae/20230616/أخطر-طرق-الهجرة-غير-الشرعية-حول-العالم-1078191360.html
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المكسيك, أخبار المكسيك, مهاجر غير شرعي, العالم
المكسيك, أخبار المكسيك, مهاجر غير شرعي, العالم

العثور على 129 مهاجرا بينهم أطفال مكدسين في شاحنة بالمكسيك

03:36 GMT 18.06.2023
© AFP 2023 / Pedro Pardo / قافلة من المهاجرين يتجهون من المكسيك إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
قافلة من المهاجرين يتجهون من المكسيك إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2023
© AFP 2023 / Pedro Pardo /
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تم العثور على 129 مهاجرًا في ولاية فيراكروز بشرق المكسيك، وفقًا للمعهد الوطني للهجرة في المكسيك.
وتعد غالبية المهاجرين، الذين تم اكتشافهم يوم الجمعة، هم من جواتيمالا، وبين الأشخاص الذين تم العثور عليهم، يوجد بالغين و19 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم.
يتم وضع الأطفال تحت رعاية الدولة، في حين سيتم دراسة حالة الآخرين لتحديد وضعهم القانوني في المكسيك.
وتم القبض على أربعة أشخاص مشتبه بهم في عملية تهريب المهاجرين، وفقا لوسائل إعلام مكسيكية.
دوريات حرس الحدود الأمريكية تحاول منع طالبي لجوء، مهاجرين من هايتي، عبور نهر ريو غراندي لعبور الحدود بين سيوداد أكونا بالمكسيك وديل ريو، ولاية تكساس، الولايات المتحدة، بعد شراء الإمدادات من الجانب المكسيكي، في سيوداد أكونا، المكسيك، 19 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
أخطر طرق الهجرة غير الشرعية حول العالم
16 يونيو, 15:04 GMT
في وقت سابق في شهر مايو/أيار الماضي، تم اكتشاف 175 مهاجرًا في ولاية تشياباس بجنوب غرب المكسيك، وكان معظمهم من أمريكا الوسطى.
وفي شهر مارس/آذار، تم إيقاف 300 شخص آخر في نقطة تفتيش بفيراكروز.
تتواصل جهود السلطات للحد من عمليات تهريب المهاجرين وضمان سلامتهم. هذه الحوادث تبرز أهمية التعاون الدولي في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية وتعزيز جهود مكافحة المهربين والتجارة غير القانونية بالبشر.
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