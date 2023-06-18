https://sputnikarabic.ae/20230618/العثور-على-129-مهاجرا-بينهم-أطفال-مكدسين-في-شاحنة-بالمكسيك-1078228576.html
العثور على 129 مهاجرا بينهم أطفال مكدسين في شاحنة بالمكسيك
العثور على 129 مهاجرا بينهم أطفال مكدسين في شاحنة بالمكسيك
تم العثور على 129 مهاجرًا في ولاية فيراكروز بشرق المكسيك، وفقًا للمعهد الوطني للهجرة في المكسيك. 18.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-18T03:36+0000
2023-06-18T03:36+0000
2023-06-18T03:36+0000
المكسيك
أخبار المكسيك
مهاجر غير شرعي
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103632/25/1036322547_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_f86248e41f50388b2ba65b51d568322e.jpg
وتعد غالبية المهاجرين، الذين تم اكتشافهم يوم الجمعة، هم من جواتيمالا، وبين الأشخاص الذين تم العثور عليهم، يوجد بالغين و19 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم.يتم وضع الأطفال تحت رعاية الدولة، في حين سيتم دراسة حالة الآخرين لتحديد وضعهم القانوني في المكسيك.وتم القبض على أربعة أشخاص مشتبه بهم في عملية تهريب المهاجرين، وفقا لوسائل إعلام مكسيكية.في وقت سابق في شهر مايو/أيار الماضي، تم اكتشاف 175 مهاجرًا في ولاية تشياباس بجنوب غرب المكسيك، وكان معظمهم من أمريكا الوسطى.وفي شهر مارس/آذار، تم إيقاف 300 شخص آخر في نقطة تفتيش بفيراكروز.تتواصل جهود السلطات للحد من عمليات تهريب المهاجرين وضمان سلامتهم. هذه الحوادث تبرز أهمية التعاون الدولي في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية وتعزيز جهود مكافحة المهربين والتجارة غير القانونية بالبشر.
https://sputnikarabic.ae/20230616/أخطر-طرق-الهجرة-غير-الشرعية-حول-العالم-1078191360.html
المكسيك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103632/25/1036322547_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_f5e32e02d891a30a1e8a18e8fa1be9eb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
المكسيك, أخبار المكسيك, مهاجر غير شرعي, العالم
المكسيك, أخبار المكسيك, مهاجر غير شرعي, العالم
العثور على 129 مهاجرا بينهم أطفال مكدسين في شاحنة بالمكسيك
تابعنا عبر
تم العثور على 129 مهاجرًا في ولاية فيراكروز بشرق المكسيك، وفقًا للمعهد الوطني للهجرة في المكسيك.
وتعد غالبية المهاجرين، الذين تم اكتشافهم يوم الجمعة، هم من جواتيمالا، وبين الأشخاص الذين تم العثور عليهم، يوجد بالغين و19 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم.
يتم وضع الأطفال تحت رعاية الدولة، في حين سيتم دراسة حالة الآخرين لتحديد وضعهم القانوني في المكسيك
.
وتم القبض على أربعة أشخاص مشتبه بهم
في عملية تهريب المهاجرين، وفقا لوسائل إعلام مكسيكية.
في وقت سابق في شهر مايو/أيار الماضي، تم اكتشاف 175 مهاجرًا في ولاية تشياباس بجنوب غرب المكسيك، وكان معظمهم من أمريكا الوسطى.
وفي شهر مارس/آذار، تم إيقاف 300 شخص آخر في نقطة تفتيش بفيراكروز.
تتواصل جهود السلطات للحد من عمليات تهريب المهاجرين وضمان سلامتهم. هذه الحوادث تبرز أهمية التعاون الدولي في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية وتعزيز جهود مكافحة المهربين والتجارة غير القانونية بالبشر.