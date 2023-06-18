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https://sputnikarabic.ae/20230618/الكويت-مرسوم-أميري-بتشكيل-الحكومة-الجديدة-برئاسة-الشيخ-أحمد-نواف-الأحمد-الصباح-1078240018.html
الكويت: مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح
الكويت: مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح
أصدر أمير الكويت الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح، مساء اليوم الأحد، أمرا أميريا، بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. 18.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-18T18:59+0000
2023-06-18T18:59+0000
الكويت
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وأفادت وكالة الأنباء الكويتية- كونا بـ"صدور مرسوم أميري بتشكيل الوزارة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وتضم 15 وزيرا".وكان ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، أصدر أمرًا أميريًا، في وقت سابق، بتعيين أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء.وجاء الأمر الأميري بناء على دستور البلاد، الذي يخول ولي العهد بالقيام ببعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد.وقبل أيام، صدر أمر أميري بقبول استقالة حكومة رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وتكليفها بتسيير الأعمال، قبل أن يتم إعادة تكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة.وينص الدستور الكويتي على أنه عقب إعلان نتائج الانتخابات النيابية، يجب أن تتقدم الحكومة باستقالتها ليتم تكليف حكومة جديدة.يذكر أن الانتخابات التشريعية الكويتية جرت الثلاثاء الماضي، لاختيار أعضاء مجلس الأمة 2023، الذين يصل عددهم إلى 50 نائبا، وأسفرت عن صعود 10 وجوه جديدة، موزعين على الدوائر الخمسة، مع اختراق وجوه شبابية شكلت مفاجأة في بعض الدوائر.
https://sputnikarabic.ae/20230613/الكويت-تعيين-نواف-الأحمد-الصباح-رئيسا-لمجلس-الوزراء-1078073637.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, أخبار الشرق الأوسط, العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, أخبار الشرق الأوسط, العالم العربي

الكويت: مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح

18:59 GMT 18.06.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYATأمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT
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أصدر أمير الكويت الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح، مساء اليوم الأحد، أمرا أميريا، بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية- كونا بـ"صدور مرسوم أميري بتشكيل الوزارة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وتضم 15 وزيرا".
وكان ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، أصدر أمرًا أميريًا، في وقت سابق، بتعيين أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء.
وجاء الأمر الأميري بناء على دستور البلاد، الذي يخول ولي العهد بالقيام ببعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد.
وقبل أيام، صدر أمر أميري بقبول استقالة حكومة رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وتكليفها بتسيير الأعمال، قبل أن يتم إعادة تكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة.
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وينص الدستور الكويتي على أنه عقب إعلان نتائج الانتخابات النيابية، يجب أن تتقدم الحكومة باستقالتها ليتم تكليف حكومة جديدة.
يذكر أن الانتخابات التشريعية الكويتية جرت الثلاثاء الماضي، لاختيار أعضاء مجلس الأمة 2023، الذين يصل عددهم إلى 50 نائبا، وأسفرت عن صعود 10 وجوه جديدة، موزعين على الدوائر الخمسة، مع اختراق وجوه شبابية شكلت مفاجأة في بعض الدوائر.
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