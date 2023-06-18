الكويت: مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYATأمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT
أصدر أمير الكويت الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح، مساء اليوم الأحد، أمرا أميريا، بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية- كونا بـ"صدور مرسوم أميري بتشكيل الوزارة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وتضم 15 وزيرا".
عاجل.. عاجل— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) June 18, 2023
صدور مرسوم بتشكيل الوزارة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وتضم 15 وزيرا#كونا #الكويت
أعضاء الحكومة الجديدة:— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) June 18, 2023
1 - طلال خالد الأحمد الصباح
نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية.
2- أحمد فهد الأحمد الصباح
نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع
3- عيسى أحمد محمد الكندري
نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الأمة
يتبع..
تابع أعضاء الحكومة الجديدة:— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) June 18, 2023
4 - د. سعد حمد البراك نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
5- فهد علي الشعلة وزير دولة لشئون البلدية ووزير دولة لشئون الاتصالات
6- عبد الرحمن بداح المطيري وزيراً للإعلام ووزيراً للأوقاف والشئون الاسلامية
وكان ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، أصدر أمرًا أميريًا، في وقت سابق، بتعيين أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء.
وجاء الأمر الأميري بناء على دستور البلاد، الذي يخول ولي العهد بالقيام ببعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد.
وقبل أيام، صدر أمر أميري بقبول استقالة حكومة رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وتكليفها بتسيير الأعمال، قبل أن يتم إعادة تكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة.
13 يونيو, 20:53 GMT
وينص الدستور الكويتي على أنه عقب إعلان نتائج الانتخابات النيابية، يجب أن تتقدم الحكومة باستقالتها ليتم تكليف حكومة جديدة.
يذكر أن الانتخابات التشريعية الكويتية جرت الثلاثاء الماضي، لاختيار أعضاء مجلس الأمة 2023، الذين يصل عددهم إلى 50 نائبا، وأسفرت عن صعود 10 وجوه جديدة، موزعين على الدوائر الخمسة، مع اختراق وجوه شبابية شكلت مفاجأة في بعض الدوائر.