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https://sputnikarabic.ae/20230618/بيسكوف-نشاطر-شولتس-وماكرون-موقفهما-حول-ضرورة-الحفاظ-على-قنوات-الاتصال-مع-روسيا-1078228060.html
بيسكوف: نشاطر شولتس وماكرون موقفهما حول ضرورة الحفاظ على قنوات الاتصال مع روسيا
بيسكوف: نشاطر شولتس وماكرون موقفهما حول ضرورة الحفاظ على قنوات الاتصال مع روسيا
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن موسكو تتفق مع تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن ضرورة الحفاظ... 18.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-18T01:16+0000
2023-06-18T01:17+0000
دميتري بيسكوف
إيمانويل ماكرون
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف خلال مقابلة مع قناة "آر تي " العربية، "لقد سمعنا تصريحات مؤخرًا، تصريحات السيد شولتس، وتصريحات السيد ماكرون، بأنه من الضروري الحفاظ على قنوات الاتصال مع روسيا، بما في ذلك على أعلى المستويات. نحن نشاطر وجهة النظر هذه".وأضاف، "الرئيس بوتين مستعد لإجراء أي اتصالات من أجل العمل، من أجل حل مشاكلنا. الرئيس بوتين منفتح على الحوار. لكن لم يتم تلقي أي مقترحات محددة حتى الآن".وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، قد وصف، في وقت سابق، خطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، لإجراء محادثات هاتفية مع الرئيس فلاديمير بوتين، بالنوايا الافتراضية.وأعرب شولتس في وقت سابق عن رغبته بالتحدث إلى الرئيس الروسي، مشيرًا إلى أنه تحدث سابقا مع بوتين قبيل العملية العسكرية الروسية الخاصة في شباط/ فبراير 2022 وخلالها. وكانت آخر محادثة جرت بينهما في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
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دميتري بيسكوف, إيمانويل ماكرون, روسيا, أخبار أوكرانيا
دميتري بيسكوف, إيمانويل ماكرون, روسيا, أخبار أوكرانيا

بيسكوف: نشاطر شولتس وماكرون موقفهما حول ضرورة الحفاظ على قنوات الاتصال مع روسيا

01:16 GMT 18.06.2023 (تم التحديث: 01:17 GMT 18.06.2023)
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن موسكو تتفق مع تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن ضرورة الحفاظ على قنوات الاتصال مع روسيا، مؤكداً استعداد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لإجراء أي اتصالات لحل الوضع في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف خلال مقابلة مع قناة "آر تي " العربية، "لقد سمعنا تصريحات مؤخرًا، تصريحات السيد شولتس، وتصريحات السيد ماكرون، بأنه من الضروري الحفاظ على قنوات الاتصال مع روسيا، بما في ذلك على أعلى المستويات. نحن نشاطر وجهة النظر هذه".
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
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وأضاف، "الرئيس بوتين مستعد لإجراء أي اتصالات من أجل العمل، من أجل حل مشاكلنا. الرئيس بوتين منفتح على الحوار. لكن لم يتم تلقي أي مقترحات محددة حتى الآن".
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، قد وصف، في وقت سابق، خطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، لإجراء محادثات هاتفية مع الرئيس فلاديمير بوتين، بالنوايا الافتراضية.
وأعرب شولتس في وقت سابق عن رغبته بالتحدث إلى الرئيس الروسي، مشيرًا إلى أنه تحدث سابقا مع بوتين قبيل العملية العسكرية الروسية الخاصة في شباط/ فبراير 2022 وخلالها. وكانت آخر محادثة جرت بينهما في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
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