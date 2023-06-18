https://sputnikarabic.ae/20230618/مولدوفا-تضاعف-عدد-المشاريع-الدفاعية-مع-الناتو-1078238804.html
مولدوفا تضاعف عدد المشاريع الدفاعية مع الناتو
مولدوفا تضاعف عدد المشاريع الدفاعية مع الناتو
أعلن رئيس بعثة مولدوفا لدى الناتو، فيوريل سيبوتارو، أن عدد المشاريع المولدوفية مع "الناتو" في إطار برنامج تعزيز القدرة الدفاعية للجمهورية قد تضاعف ثلاث مرات... 18.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-18T17:37+0000
2023-06-18T17:37+0000
2023-06-18T17:37+0000
الناتو
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وأضاف سيبوتارو في مقابلة مع "راديو مولدوفا" اليوم الأحد: "طلب الناتو من مولدوفا صياغة طلبات للمساعدة، بعد دراسة هذه القائمة، تم اتخاذ قرار سياسي صاغه الناتو وهو الدعم الفردي، أي الدعم الموسع لمولدوفا".ووفقا له، طلبت مولدوفا المساعدة فيما يتعلق بتنظيم القوات المسلحة، فضلا عن تدريب وكالات إنفاذ القانون.وقال نيكو بوبيسكو، نائب رئيس الوزراء المولدوفي ووزير الخارجية في 7 يونيو/ حزيران، إن مولدوفا تخطط للحفاظ على حوار مع حلف شمال الأطلسي وزيادة التعاون بين الجمهورية والحلف.وقال بوبيسكو: "هدف مناقشتنا هو تأمين مولدوفا في الفضاء الأوروبي، وفي الوقت نفسه، يعتبر الحوار وسيلة جيدة لزيادة التعاون بين بلادنا وحلف الناتو. شكرًا لدعمكم لعمليات الإصلاح وتعزيز الحرية والديمقراطية. يُعد حلف الناتو شراكة مهمة جدًا بالنسبة لنا وللحفاظ على السلام في أوروبا".
https://sputnikarabic.ae/20230524/الخارجية-المجرية-الاتحاد-الأوروبي-ضعيف-ويحتاج-إلى-التوسع-في-دول-جديدة-مثل-مولدوفا-1077400410.html
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الأخبار
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الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي
الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي
مولدوفا تضاعف عدد المشاريع الدفاعية مع الناتو
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أعلن رئيس بعثة مولدوفا لدى الناتو، فيوريل سيبوتارو، أن عدد المشاريع المولدوفية مع "الناتو" في إطار برنامج تعزيز القدرة الدفاعية للجمهورية قد تضاعف ثلاث مرات على مدار العام.
وأضاف سيبوتارو في مقابلة مع "راديو مولدوفا" اليوم الأحد: "طلب الناتو من مولدوفا صياغة طلبات للمساعدة، بعد دراسة هذه القائمة، تم اتخاذ قرار سياسي صاغه الناتو وهو الدعم الفردي، أي الدعم الموسع لمولدوفا".
في مايو/ أيار 2022 كانت هناك ستة مشاريع على الورق، الآن لدينا 18 مشروعًا مع الناتو.
ووفقا له، طلبت مولدوفا المساعدة فيما يتعلق بتنظيم القوات المسلحة، فضلا عن تدريب وكالات إنفاذ القانون.
يجب تنفيذ جميع المشاريع خلال فترة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر في إطار برنامج تعزيز القدرة الدفاعية لمولدوفا.
وقال نيكو بوبيسكو، نائب رئيس الوزراء المولدوفي ووزير الخارجية في 7 يونيو/ حزيران، إن مولدوفا تخطط للحفاظ على حوار مع حلف شمال الأطلسي وزيادة التعاون بين الجمهورية والحلف.
وقال بوبيسكو
: "هدف مناقشتنا هو تأمين مولدوفا في الفضاء الأوروبي، وفي الوقت نفسه، يعتبر الحوار وسيلة جيدة لزيادة التعاون بين بلادنا وحلف الناتو. شكرًا لدعمكم لعمليات الإصلاح وتعزيز الحرية والديمقراطية. يُعد حلف الناتو شراكة مهمة جدًا بالنسبة لنا وللحفاظ على السلام في أوروبا".