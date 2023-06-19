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https://sputnikarabic.ae/20230619/إعلام-مستودعات-الجيش-الألماني-خاوية-بسبب-الإمدادات-لأوكرانيا-1078279886.html
إعلام: مستودعات الجيش الألماني "خاوية" بسبب الإمدادات لأوكرانيا
إعلام: مستودعات الجيش الألماني "خاوية" بسبب الإمدادات لأوكرانيا
كشفت وسائل إعلام غربية عن نقص حاد في الاحتياطيات العسكرية الاستراتيجية لألمانيا بعد تسليمها جزءا كبيرا من مخزون مدفعية الجيش لنظام كييف. 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T20:12+0000
2023-06-19T20:12+0000
أخبار ألمانيا
رصد عسكري
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وأعلنت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، اليوم الاثنين، أنه "بعد تسليم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بقي في ألمانيا نحو 20 ألف قذيفة مدفعية شديدة الانفجار".وبحسب الصحفيين، تخطط البلاد في السنوات المقبلة لزيادة مخزون ذخيرتها من عيار 155 ملم إلى 230 ألف وحدة من أجل تلبية معايير الناتو.ووافق البرلمان الألماني، في 14 حزيران/ يونيو، على شراء صواريخ "آرو 3" (حيتس 3) من إسرائيل في صفقة تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو.وقالت وسائل إعلام عبرية، بينها موقع "كالكاليست" الاقتصادي، إن البرلمان الألماني (البوندستاغ) وافق على دفعة مقدمة تبلغ نحو 600 مليون يورو إلى الجيش الإسرائيلي، لتمكينه من التحضير لإنتاج صواريخ "آرو 3"، في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 4 مليارات دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230616/قذيفة-روسية-تخترق-برج-دبابة-ليوبارد-2-أوكرانية--1078180308.html
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أخبار ألمانيا, رصد عسكري
أخبار ألمانيا, رصد عسكري

إعلام: مستودعات الجيش الألماني "خاوية" بسبب الإمدادات لأوكرانيا

20:12 GMT 19.06.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbisجنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022.
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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كشفت وسائل إعلام غربية عن نقص حاد في الاحتياطيات العسكرية الاستراتيجية لألمانيا بعد تسليمها جزءا كبيرا من مخزون مدفعية الجيش لنظام كييف.
وأعلنت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، اليوم الاثنين، أنه "بعد تسليم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بقي في ألمانيا نحو 20 ألف قذيفة مدفعية شديدة الانفجار".

في هذا الصدد، يخطط وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس لعمليات شراء واسعة النطاق من ذخيرة القوات المسلحة الألمانية.

وبحسب الصحفيين، تخطط البلاد في السنوات المقبلة لزيادة مخزون ذخيرتها من عيار 155 ملم إلى 230 ألف وحدة من أجل تلبية معايير الناتو.
جنود بولنديون وأوكرانيون في دبابة ليوبارد 2 في تدريب عسكري غربي بولندا بتاريخ 13 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
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وفقًا للصحيفة، يجب أن يكون لدى الدولة إمدادات كافية لمدة 30 يومًا من القتال المكثف.
ووافق البرلمان الألماني، في 14 حزيران/ يونيو، على شراء صواريخ "آرو 3" (حيتس 3) من إسرائيل في صفقة تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو.
وقالت وسائل إعلام عبرية، بينها موقع "كالكاليست" الاقتصادي، إن البرلمان الألماني (البوندستاغ) وافق على دفعة مقدمة تبلغ نحو 600 مليون يورو إلى الجيش الإسرائيلي، لتمكينه من التحضير لإنتاج صواريخ "آرو 3"، في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 4 مليارات دولار.
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