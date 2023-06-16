https://sputnikarabic.ae/20230616/قذيفة-روسية-تخترق-برج-دبابة-ليوبارد-2-أوكرانية--1078180308.html
قذيفة روسية تخترق برج دبابة "ليوبارد 2" أوكرانية
قذيفة روسية تخترق برج دبابة "ليوبارد 2" أوكرانية
نشرت وسائل إعلام روسية مختصة بالشأن العسكري صورا للجزء العلوي من برج دبابة "ليوبارد 2 إي 4" الذي يزن 56 طنًا، بعد تعرضها لقذيفة روسية، الأمر الذي حطم الدبابة... 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T12:20+0000
2023-06-16T12:20+0000
2023-06-16T12:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وبحسب وسائل الإعلام الروسية، تمكن رجال المدفعية من الجيش الروسي من إصابة هذا المكان بدقة بذخيرة من العيار الكبير، ونتيجة لذلك، لم تتمكن الدروع التي يبلغ سمكها 40 مم من تحملها.ونقلت صحيفة "روسكويه أروجيه"، أن الدبابة فقدت قدرتها تماما على القيام بأي عمليات قتالية.وأشارت الصحيفة إلى أن الدبابات الألمانية "ليوبارد 2"، التي تم تسليمها إلى القوات المسلحة الأوكرانية، شوهت مرة أخرى سمعتها كمركبات قتالية حديثة ومحمية جيدًا.تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
https://sputnikarabic.ae/20230616/حاكم-زابوروجيه-القوات-الأوكرانية-لم-تستطع-اختراق-أي-نقطة-استراتيجية-في-المنطقة-1078176613.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
قذيفة روسية تخترق برج دبابة "ليوبارد 2" أوكرانية
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نشرت وسائل إعلام روسية مختصة بالشأن العسكري صورا للجزء العلوي من برج دبابة "ليوبارد 2 إي 4" الذي يزن 56 طنًا، بعد تعرضها لقذيفة روسية، الأمر الذي حطم الدبابة وجعلها غير صالحة للعمل.
وبحسب وسائل الإعلام الروسية، تمكن رجال المدفعية من الجيش الروسي من إصابة هذا المكان بدقة بذخيرة من العيار الكبير، ونتيجة لذلك، لم تتمكن الدروع التي يبلغ سمكها 40 مم من تحملها.
ونقلت صحيفة "روسكويه أروجيه"
، أن الدبابة فقدت قدرتها تماما على القيام بأي عمليات قتالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدبابات الألمانية "ليوبارد 2"، التي تم تسليمها إلى القوات المسلحة الأوكرانية، شوهت مرة أخرى سمعتها كمركبات قتالية حديثة ومحمية جيدًا.
تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا
العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).