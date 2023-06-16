https://sputnikarabic.ae/20230616/قذيفة-روسية-تخترق-برج-دبابة-ليوبارد-2-أوكرانية--1078180308.html

قذيفة روسية تخترق برج دبابة "ليوبارد 2" أوكرانية

قذيفة روسية تخترق برج دبابة "ليوبارد 2" أوكرانية

نشرت وسائل إعلام روسية مختصة بالشأن العسكري صورا للجزء العلوي من برج دبابة "ليوبارد 2 إي 4" الذي يزن 56 طنًا، بعد تعرضها لقذيفة روسية، الأمر الذي حطم الدبابة... 16.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-16T12:20+0000

2023-06-16T12:20+0000

2023-06-16T12:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وبحسب وسائل الإعلام الروسية، تمكن رجال المدفعية من الجيش الروسي من إصابة هذا المكان بدقة بذخيرة من العيار الكبير، ونتيجة لذلك، لم تتمكن الدروع التي يبلغ سمكها 40 مم من تحملها.ونقلت صحيفة "روسكويه أروجيه"، أن الدبابة فقدت قدرتها تماما على القيام بأي عمليات قتالية.وأشارت الصحيفة إلى أن الدبابات الألمانية "ليوبارد 2"، التي تم تسليمها إلى القوات المسلحة الأوكرانية، شوهت مرة أخرى سمعتها كمركبات قتالية حديثة ومحمية جيدًا.تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

https://sputnikarabic.ae/20230616/حاكم-زابوروجيه-القوات-الأوكرانية-لم-تستطع-اختراق-أي-نقطة-استراتيجية-في-المنطقة-1078176613.html

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روسيا, رصد عسكري