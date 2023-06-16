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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230616/قذيفة-روسية-تخترق-برج-دبابة-ليوبارد-2-أوكرانية--1078180308.html
قذيفة روسية تخترق برج دبابة "ليوبارد 2" أوكرانية
قذيفة روسية تخترق برج دبابة "ليوبارد 2" أوكرانية
نشرت وسائل إعلام روسية مختصة بالشأن العسكري صورا للجزء العلوي من برج دبابة "ليوبارد 2 إي 4" الذي يزن 56 طنًا، بعد تعرضها لقذيفة روسية، الأمر الذي حطم الدبابة... 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T12:20+0000
2023-06-16T12:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وبحسب وسائل الإعلام الروسية، تمكن رجال المدفعية من الجيش الروسي من إصابة هذا المكان بدقة بذخيرة من العيار الكبير، ونتيجة لذلك، لم تتمكن الدروع التي يبلغ سمكها 40 مم من تحملها.ونقلت صحيفة "روسكويه أروجيه"، أن الدبابة فقدت قدرتها تماما على القيام بأي عمليات قتالية.وأشارت الصحيفة إلى أن الدبابات الألمانية "ليوبارد 2"، التي تم تسليمها إلى القوات المسلحة الأوكرانية، شوهت مرة أخرى سمعتها كمركبات قتالية حديثة ومحمية جيدًا.تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
https://sputnikarabic.ae/20230616/حاكم-زابوروجيه-القوات-الأوكرانية-لم-تستطع-اختراق-أي-نقطة-استراتيجية-في-المنطقة-1078176613.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

قذيفة روسية تخترق برج دبابة "ليوبارد 2" أوكرانية

12:20 GMT 16.06.2023
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKIجنود بولنديون وأوكرانيون في دبابة "ليوبارد 2" في تدريب عسكري غربي بولندا بتاريخ 13 فبراير 2023
جنود بولنديون وأوكرانيون في دبابة ليوبارد 2 في تدريب عسكري غربي بولندا بتاريخ 13 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKI
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نشرت وسائل إعلام روسية مختصة بالشأن العسكري صورا للجزء العلوي من برج دبابة "ليوبارد 2 إي 4" الذي يزن 56 طنًا، بعد تعرضها لقذيفة روسية، الأمر الذي حطم الدبابة وجعلها غير صالحة للعمل.
وبحسب وسائل الإعلام الروسية، تمكن رجال المدفعية من الجيش الروسي من إصابة هذا المكان بدقة بذخيرة من العيار الكبير، ونتيجة لذلك، لم تتمكن الدروع التي يبلغ سمكها 40 مم من تحملها.
ونقلت صحيفة "روسكويه أروجيه"، أن الدبابة فقدت قدرتها تماما على القيام بأي عمليات قتالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدبابات الألمانية "ليوبارد 2"، التي تم تسليمها إلى القوات المسلحة الأوكرانية، شوهت مرة أخرى سمعتها كمركبات قتالية حديثة ومحمية جيدًا.
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حاكم زابوروجيه: القوات الأوكرانية لم تستطع اختراق أي نقطة استراتيجية في المنطقة
11:26 GMT
تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
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