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https://sputnikarabic.ae/20230619/الاتحاد-الأوروبي-يتحقق-من-إنجاز-أوكرانيا-بعض-شروط-الانضمام-1078275038.html
الاتحاد الأوروبي يتحقق من إنجاز أوكرانيا بعض شروط الانضمام
الاتحاد الأوروبي يتحقق من إنجاز أوكرانيا بعض شروط الانضمام
نقلت وسائل إعلام غربية عن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أنه يقيم درجة استعداد أوكرانيا للانضمام إلى التكتل. 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T17:59+0000
2023-06-19T17:59+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي لوكالة "رويترز" إنه "من المحدد أن أوكرانيا أوفت بشرطين من أصل سبعة لبدء مفاوضات العضوية في الكتلة".وأضاف المصدر: "هناك بعض التقدم في إصلاحات القضاء، على الرغم من أنه لا تزال هناك إصلاحات أساسية يجب تنفيذها، ليس كل شيء مرض".في وقت سابق، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى أوكرانيا كاتارينا ماتيرنوفا إن خطط الجمهورية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في غضون عامين مفرطة في التفاؤل.في الوقت نفسه، اعتبر الدبلوماسي بأن "الإصلاحات" في البلاد يتم تنفيذها "بسرعة فائقة".
https://sputnikarabic.ae/20230617/بايدن-الولايات-المتحدة-لن-تعمل-على-تسهيل-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-1078220057.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يتحقق من إنجاز أوكرانيا بعض شروط الانضمام

17:59 GMT 19.06.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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نقلت وسائل إعلام غربية عن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أنه يقيم درجة استعداد أوكرانيا للانضمام إلى التكتل.
وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي لوكالة "رويترز" إنه "من المحدد أن أوكرانيا أوفت بشرطين من أصل سبعة لبدء مفاوضات العضوية في الكتلة".

في الوقت نفسه، تعتزم السلطة التنفيذية للكتلة التأكد من التقدم الذي أحرزته كييف (في تحقيق الشروط) خلال الصراع العسكري.

وأضاف المصدر: "هناك بعض التقدم في إصلاحات القضاء، على الرغم من أنه لا تزال هناك إصلاحات أساسية يجب تنفيذها، ليس كل شيء مرض".
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ويشار إلى أن مؤيدي الانضمام المبكر لأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يأملون في استكمال مناقشة هذه المسألة في ديسمبر/ كانون الأول 2023 بقرار من 27 دولة عضو في الكتلة.

في وقت سابق، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى أوكرانيا كاتارينا ماتيرنوفا إن خطط الجمهورية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في غضون عامين مفرطة في التفاؤل.
في الوقت نفسه، اعتبر الدبلوماسي بأن "الإصلاحات" في البلاد يتم تنفيذها "بسرعة فائقة".
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