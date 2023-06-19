https://sputnikarabic.ae/20230619/الاتحاد-الأوروبي-يتحقق-من-إنجاز-أوكرانيا-بعض-شروط-الانضمام-1078275038.html

الاتحاد الأوروبي يتحقق من إنجاز أوكرانيا بعض شروط الانضمام

الاتحاد الأوروبي يتحقق من إنجاز أوكرانيا بعض شروط الانضمام

نقلت وسائل إعلام غربية عن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أنه يقيم درجة استعداد أوكرانيا للانضمام إلى التكتل. 19.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-19T17:59+0000

2023-06-19T17:59+0000

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أخبار أوكرانيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي لوكالة "رويترز" إنه "من المحدد أن أوكرانيا أوفت بشرطين من أصل سبعة لبدء مفاوضات العضوية في الكتلة".وأضاف المصدر: "هناك بعض التقدم في إصلاحات القضاء، على الرغم من أنه لا تزال هناك إصلاحات أساسية يجب تنفيذها، ليس كل شيء مرض".في وقت سابق، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى أوكرانيا كاتارينا ماتيرنوفا إن خطط الجمهورية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في غضون عامين مفرطة في التفاؤل.في الوقت نفسه، اعتبر الدبلوماسي بأن "الإصلاحات" في البلاد يتم تنفيذها "بسرعة فائقة".

https://sputnikarabic.ae/20230617/بايدن-الولايات-المتحدة-لن-تعمل-على-تسهيل-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-1078220057.html

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