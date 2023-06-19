https://sputnikarabic.ae/20230619/الخارجية-الأوكرانية-لن-تكفينا-الأسلحة-حتى-ينتهي-النزاع-بغض-النظر-عما-يتم-تقديمه-لنا-1078282764.html
الخارجية الأوكرانية: لن تكفينا الأسلحة حتى ينتهي النزاع بغض النظر عما يتم تقديمه لنا
الخارجية الأوكرانية: لن تكفينا الأسلحة حتى ينتهي النزاع بغض النظر عما يتم تقديمه لنا
أكد وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، بأنه لن يكون لديهم أسلحة كافية، بغض النظر عما يتم تقديمه لهم حتى ينتهي النزاع. 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T22:00+0000
2023-06-19T22:00+0000
2023-06-19T22:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الأوكرانية
أخبار أوكرانيا
روسيا
قذائف
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موسكو- سبوتنيك. وقال كوليبا في تصريحات تلفزيونية، "عندما ننتصر، سأقول: كان هناك ما يكفي من الأسلحة. حتى تلك اللحظة، لن يكون أي شيء كافيا بالنسبة لي، بغض النظر عن مقدار ما يقدمونه، لن يكون ذلك كافيا، لأنه إذا لم يكن هناك نصر، فهذا يعني أن المساعدات لم تكن كافية".وأضاف، "هذا ما تحتجاه قواتنا بشدة من أجل الهجوم المضاد".وفي حديثه عن التوقعات من قمة "الناتو"، أشار إلى أن كييف بحاجة إلى خطوة حقيقية نحو العضوية في الحلف.
https://sputnikarabic.ae/20230619/روسيا-تطلب-عقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-الدولي-بشأن-إمدادات-الأسلحة-إلى-كييف-1078273321.html
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الخارجية الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, روسيا, قذائف
الخارجية الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, روسيا, قذائف
الخارجية الأوكرانية: لن تكفينا الأسلحة حتى ينتهي النزاع بغض النظر عما يتم تقديمه لنا
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أكد وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، بأنه لن يكون لديهم أسلحة كافية، بغض النظر عما يتم تقديمه لهم حتى ينتهي النزاع.
موسكو- سبوتنيك. وقال كوليبا في تصريحات تلفزيونية، "عندما ننتصر، سأقول: كان هناك ما يكفي من الأسلحة
. حتى تلك اللحظة، لن يكون أي شيء كافيا بالنسبة لي، بغض النظر عن مقدار ما يقدمونه، لن يكون ذلك كافيا، لأنه إذا لم يكن هناك نصر، فهذا يعني أن المساعدات لم تكن كافية".
ووفقا له، القوات الأوكرانية الآن بحاجة إلى قذائف مدفعية وعربات مصفحة للهجوم.
وأضاف، "هذا ما تحتجاه قواتنا بشدة من أجل الهجوم المضاد".
وفي حديثه عن التوقعات من قمة "الناتو"، أشار إلى أن كييف بحاجة إلى خطوة حقيقية نحو العضوية في الحلف.