https://sputnikarabic.ae/20230619/روسيا-تطلب-عقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-الدولي-بشأن-إمدادات-الأسلحة-إلى-كييف-1078273321.html

روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن إمدادات الأسلحة إلى كييف

روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن إمدادات الأسلحة إلى كييف

أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، اليوم الاثنين، أن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 29 حزيران/ يونيو، بشأن... 19.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-19T17:27+0000

2023-06-19T17:27+0000

2023-06-19T17:27+0000

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وكتب بوليانسكي على قناته في "تلغرام": "طلبنا اليوم عقد اجتماع في 29 يونيو بشأن توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، وآثارها على الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية".وقال بوليانسكي، في 16 يونيو، إن روسيا ستعود إلى قضية التحقيق في تخريب أنابيب "التيار الشمالي"، مؤكدًا أن الأمر لم يغلق.ووفقًا لقوله، فإن هذا الموضوع مزعج بشكل متوقع بالنسبة للغرب، ويبدو أنهم يشعرون بالتوتر عند الرد على استفسارات روسيا.وأشار بوليانسكي إلى أن ممثلي الغرب في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يحثون على عدم التسرع في التحقيقات التي تجريها الدانمارك وألمانيا والسويد.

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