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https://sputnikarabic.ae/20230619/الكرملين-الحوار-حول-مبادرات-القادة-الأفارقة-بشأن-أوكرانيا-سيستمر-في-القمة-1078255769.html
الكرملين: الحوار حول مبادرات القادة الأفارقة بشأن أوكرانيا سيستمر في القمة
الكرملين: الحوار حول مبادرات القادة الأفارقة بشأن أوكرانيا سيستمر في القمة
صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، للصحفيين أن الحوار بشأن مبادرات القادة الأفارقة لحل الصراع مع أوكرانيا سيستمر في القمة الروسية الأفريقية،... 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T10:16+0000
2023-06-19T10:16+0000
روسيا
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وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول موقف الرئيس من المبادرة: "وزير الخارجية لافروف تحدث عن ذلك بالتفصيل الكافي للوفد. ولكن بشكل عام فإن الحوار مع الأفارقة سيستمر في الأفكار التي تم عرضها في المحادثات من قبل أعضاء الوفد، وهناك بعض المواضيع التي يمكن تنفيذها بشكل كامل، وتحدث الرئيس بوتين عن هذا. والحوار سيستمر، بما في ذلك في القمة الروسية الأفريقية، التي ستعقد في سان بطرسبورغ في غضون شهر".في وقت سابق من أمس الأحد، عقد اجتماع وفد تمثيلي من القادة الأفارقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في سان بطرسبورغ، جاء من كييف، حيث عقد اجتماع مع فلاديمير زيلينسكي، يوم الجمعة الماضي. وصل رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس جزر القمر عثمان غزالي، والرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما. وقدمت المبادرة الأفريقية لحل الأزمة الأوكرانية والمكونة من 10 نقاط. وهي تتعلق بالضمانات الأمنية، وحرية حركة الحبوب عبر البحر الأسود، وإطلاق سراح أسرى الحرب، والبدء المبكر للمفاوضات.
https://sputnikarabic.ae/20230616/القادة-الأفارقة-يحثون-زيلينسكي-على-إنهاء-الصراع-في-أقرب-وقت-ممكن-1078197603.html
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الكرملين: الحوار حول مبادرات القادة الأفارقة بشأن أوكرانيا سيستمر في القمة

10:16 GMT 19.06.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، للصحفيين أن الحوار بشأن مبادرات القادة الأفارقة لحل الصراع مع أوكرانيا سيستمر في القمة الروسية الأفريقية، وهناك موضوعات قد يتم تنفيذها بشكل جيد.
وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول موقف الرئيس من المبادرة: "وزير الخارجية لافروف تحدث عن ذلك بالتفصيل الكافي للوفد. ولكن بشكل عام فإن الحوار مع الأفارقة سيستمر في الأفكار التي تم عرضها في المحادثات من قبل أعضاء الوفد، وهناك بعض المواضيع التي يمكن تنفيذها بشكل كامل، وتحدث الرئيس بوتين عن هذا. والحوار سيستمر، بما في ذلك في القمة الروسية الأفريقية، التي ستعقد في سان بطرسبورغ في غضون شهر".
رئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
القادة الأفارقة يحثون زيلينسكي على إنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن
16 يونيو, 18:31 GMT
في وقت سابق من أمس الأحد، عقد اجتماع وفد تمثيلي من القادة الأفارقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في سان بطرسبورغ، جاء من كييف، حيث عقد اجتماع مع فلاديمير زيلينسكي، يوم الجمعة الماضي. وصل رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس جزر القمر عثمان غزالي، والرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما. وقدمت المبادرة الأفريقية لحل الأزمة الأوكرانية والمكونة من 10 نقاط. وهي تتعلق بالضمانات الأمنية، وحرية حركة الحبوب عبر البحر الأسود، وإطلاق سراح أسرى الحرب، والبدء المبكر للمفاوضات.
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