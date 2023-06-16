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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230616/بوليانسكي-موسكو-ستعود-إلى-قضية-التحقيق-في-تخريب-خطوط-أنابيب-نورد-ستريم-1078162257.html
بوليانسكي: موسكو ستعود إلى قضية التحقيق في تخريب خطوط أنابيب "نورد ستريم"
بوليانسكي: موسكو ستعود إلى قضية التحقيق في تخريب خطوط أنابيب "نورد ستريم"
قال المندوب الأول لروسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الجمعة، إن روسيا ستعود إلى قضية التحقيق في تخريب أنابيب "التيار الشمالي"، مؤكدا أن الأمر لم... 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T02:53+0000
2023-06-16T02:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
التيار الشمالي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وكتب بوليانسكي، في قناته على تليغرام: "المسألة التحقيقية بالنسبة لنا لم تُغلق، وسنعود إليها في الوقت المناسب وبالشكل المناسب إذا لم تتغير الأوضاع".ووفقًا لقوله، فإن هذا الموضوع مزعج بشكل متوقع بالنسبة للغرب، ويبدو أنهم يشعرون بالتوتر عند الرد على استفسارات روسيا.وأشار بوليانسكي إلى أن ممثلي الغرب في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يحثون على عدم التسرع في التحقيقات التي تجريها الدانمارك وألمانيا والسويد.ولفت بوليانسكي: وكما أوضح المندوب الروسي، فإن فهم الموقف الروسي يتزايد بوضوح، "مما يجعل الغربيين عاجزين عن النظر في عيون معظم أعضاء الأمم المتحدة".وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير/ شباط بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".ووقعت هجمات في 26 سبتمبر/ أيلول 2022 على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في وقت واحد. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" هو هجوم إرهابي واضح.
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التيار الشمالي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
التيار الشمالي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

بوليانسكي: موسكو ستعود إلى قضية التحقيق في تخريب خطوط أنابيب "نورد ستريم"

02:53 GMT 16.06.2023
© AP Photo / Swedish Coast Guard في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 28 سبتمبر 2022
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 28 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
© AP Photo / Swedish Coast Guard
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قال المندوب الأول لروسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الجمعة، إن روسيا ستعود إلى قضية التحقيق في تخريب أنابيب "التيار الشمالي"، مؤكدا أن الأمر لم يُغلق.
وكتب بوليانسكي، في قناته على تليغرام: "المسألة التحقيقية بالنسبة لنا لم تُغلق، وسنعود إليها في الوقت المناسب وبالشكل المناسب إذا لم تتغير الأوضاع".
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
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ووفقًا لقوله، فإن هذا الموضوع مزعج بشكل متوقع بالنسبة للغرب، ويبدو أنهم يشعرون بالتوتر عند الرد على استفسارات روسيا.
وأشار بوليانسكي إلى أن ممثلي الغرب في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يحثون على عدم التسرع في التحقيقات التي تجريها الدانمارك وألمانيا والسويد.
ولفت بوليانسكي:

"ليس كل أعضاء مجلس الأمن يرون الأمر بهذا الشكل - فالكثيرون عبّروا عن استغرابهم من عدم إسراع الألمان والدول الاسكندنافية وعدم مشاركتهم المعلومات مع المجلس بشأن تقدم التحقيقات الخاصة بهم. يمكننا أن نتحدث حتى عن انعدام الاحترام للمجلس الذي طلب بوضوح من الدول الثلاث التسارع".

وكما أوضح المندوب الروسي، فإن فهم الموقف الروسي يتزايد بوضوح، "مما يجعل الغربيين عاجزين عن النظر في عيون معظم أعضاء الأمم المتحدة".
وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير/ شباط بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".
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ووقعت هجمات في 26 سبتمبر/ أيلول 2022 على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في وقت واحد. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" هو هجوم إرهابي واضح.
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