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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230619/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مقاطعات-بأوكرانيا-1078282989.html
صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات بأوكرانيا
صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات بأوكرانيا
أظهرت بيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في عدة مقاطعات بأوكرانيا. 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T23:44+0000
2023-06-19T23:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
صفارات الإنذار
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. وبحسب الخريطة، دوت صفارات الإنذار في مقاطعات دنيبروبيتروفسك وكيروفوغراد، ونيكولايف وفي أجزاء من مقاطعات زابوروجيه وخيرسون التي تسيطر عليها سلطات كييف.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230619/الخارجية-الأوكرانية-لن-تكفينا-الأسلحة-حتى-ينتهي-النزاع-بغض-النظر-عما-يتم-تقديمه-لنا-1078282764.html
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روسيا, صفارات الإنذار, أخبار أوكرانيا
روسيا, صفارات الإنذار, أخبار أوكرانيا

صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات بأوكرانيا

23:44 GMT 19.06.2023
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
© AP Photo / Adam Schreck
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أظهرت بيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في عدة مقاطعات بأوكرانيا.
موسكو- سبوتنيك. وبحسب الخريطة، دوت صفارات الإنذار في مقاطعات دنيبروبيتروفسك وكيروفوغراد، ونيكولايف وفي أجزاء من مقاطعات زابوروجيه وخيرسون التي تسيطر عليها سلطات كييف.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.
وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الأوكرانية: لن تكفينا الأسلحة حتى ينتهي النزاع بغض النظر عما يتم تقديمه لنا
22:00 GMT
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
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