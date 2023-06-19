https://sputnikarabic.ae/20230619/مئات-الملايين-مساعدات-للخرطوم-هل-تكفي-لسد-احتياجات-السودان؟-1078280988.html

مئات الملايين مساعدات للخرطوم... هل تكفي لسد احتياجات السودان؟

مئات الملايين مساعدات للخرطوم... هل تكفي لسد احتياجات السودان؟

أعلنت الأمم المتحدة أن مانحين منحوا مبلغا يقدر بنحو 1.5 مليار دولار للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في السودان والدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين الفارين... 19.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-19T20:24+0000

2023-06-19T20:24+0000

2023-06-19T20:25+0000

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وأعلن منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، خلال ختام مؤتمر دولي في جنيف، أن المانحين قدموا هذا المبلغ للاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة.وعُقد المؤتمر عبر الاتصال المرئي برئاسة مشتركة بين السعودية وقطر ومصر وألمانيا ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" والاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.تأتي هذه المساهمة في ظل تفاقم الوضع الإنساني في السودان والمنطقة بسبب النزاعات المسلحة.نتائج مؤتمر المانحينتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 190 مليون يورو للسودان، وأعلنت الولايات المتحدة تقديم مساعدات إضافية بقيمة 171 مليون دولار للسودان، وذلك وفقًا لتصريحات مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور.وكذلك تعهدت قطر بتقديم مساعدات بقيمة 50 مليون دولار. ومن جانبها، أعلنت وزيرة الدولة الألمانية للشؤون الخارجية، كاتيا كول، تقديم مساعدات إنسانية وتنموية بقيمة 200 مليون يورو حتى عام 2024.وأعلن منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، تخصيص 22 مليون دولار إضافية للاحتياجات الإنسانية ذات الأولوية في السودان.احتياجات السودانفي مايو/أيار الماضي، قدرت الأمم المتحدة حجم المساعدات التي يحتاجها السودان بأكثر من ثلاثة مليارات دولار يحتاجها في المجال الإنساني وللفارين من الحرب إلى البلدان المجاورة والذين يتوقع بأن يتجاوز عددهم المليون هذا العام.وهذا الرقم تجاوز ما سبق وأعلنته المنظمة نفسها بأنها تتوقع أن تحتاج إلى 2,6 مليار دولار لتقديم مساعدات داخل الأراضي السودانية مقابل 1,75 مليار دولار وفق تقديرات كانون الأول/ديسمبر.وفي أول مايو الماضي، ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها ستحتاج إلى 445 مليون دولار حتى تشرين الأول/أكتوبر، لسد احتياجات ما يصل إلى 860 ألف شخص قد يفرّون من البلاد.وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف راميش راجاسينغهام: "يحتاج اليوم 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان، إلى مساعدات إنسانية وللحماية".الوضع مقلق للغايةوصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش الوضع في السودان بـ"المقلق للغاية"، وقال في مؤتمر دعم السودان بجنيف، الأحد، إن "الهجمات على المدنيين في السودان ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية"، مؤكدا أن "السودان يغرق في القتل والدمار بسرعة غير مسبوقة".وكشف أن "هناك مناطق كثيرة ليس لديها إمدادات ماء أو كهرباء"، مؤكدا التزام الأمم المتحدة بدعم الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة في السودان.وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة أن "يتوقف العنف ضد عمال الإغاثة في السودان ومهاجمة البنية التحتية المدنية والإمدادات الإنسانية".وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.

https://sputnikarabic.ae/20230619/استمرار-التصعيد-بين-الجيش-والدعم-السريع-يعقد-الوضع-الاقتصادي-في-السودان-1078272654.html

https://sputnikarabic.ae/20230619/غوتيريش-الوضع-في-السودان-مقلق-للغاية-والهجمات-على-المدنيين-ترقى-إلى-جرائم-ضد-الإنسانية-1078266450.html

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أخبار السودان اليوم, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان