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https://sputnikarabic.ae/20230619/مصر-تدين-الاعتداء-الإسرائيلي-على-جنين-وتحذر-من-مخاطر-استمرار-التصعيد-ضد-الفلسطينيين-1078253435.html
مصر تدين "الاعتداء الإسرائيلي" على جنين وتحذر من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين
مصر تدين "الاعتداء الإسرائيلي" على جنين وتحذر من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين
أدانت مصر، اليوم الاثنين، "الاعتداء الإسرائيلي" على مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية، محذرة من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين. 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T09:22+0000
2023-06-19T09:22+0000
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جاء ذلك وفق بيان للخارجية المصرية، في ظل اشتباكات لا تزال دائرة منذ صباح اليوم، بعد توغل قوة عسكرية إسرائيلية في مدينة ومخيم جنين لاعتقال مطلوبين، ما أسفر عن سقوط قتلى فلسطينيين ومواجهات مسلحة.وقالت الخارجية المصرية: "تدين مصر الاعتداء الذي شنته القوات الإسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة صباح اليوم، وما واكب ذلك من عمليات قصف جوي وإطلاق نار ضد المدنيين، مما أسفر عن وقوع 3 ضحايا و31 مصابًا حتى الآن".وأكد البيان: "رفض مصر الكامل لهذا العدوان الذي يتعارض مع كافة أحكام القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية".وحذرت الخارجية المصرية من "مخاطر استمرار التصعيد ضد الشعب الفلسطيني"، مشددة على أن "مثل هذه الاعتداءات لا تؤدي إلا إلى تأجيج الأوضاع وتنذر بخروجها عن السيطرة وتقويض مساعي خفض التوتر في الأراضي المحتلة".وفي وقت سابق اليوم، دعا وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلى شن عملية عسكرية واسعة، شمالي الضفة الغربية، بعد إصابة جنود إسرائيليين لدى تفجير عبوة ناسفة في عربتهم العسكرية، في مخيم جنين.وصباح اليوم الاثنين، قصفت مروحيات إسرائيلية من نوع "أباتشي" أهدافا في مخيم جنين، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، في محاولة لإبعاد مسلحين فلسطينيين من أجل إجلاء جرحى من الجيش الإسرائيلي، سقطوا خلال انفجار عبوة ناسفة استهدفت عربة عسكرية كانت تقلهم، لدى تنفيذ عملية عسكرية محدودة في المخيم.وعلى إثر ذلك، دارت اشتباكات واسعة النطاق ولا تزال متواصلة حتى الساعة 8:40 (توقيت غرينتش)، بين قوات الجيش الإسرائيلي والمسلحين، وسط إرسال تعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى المكان.من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن 6 جنود إسرائيليين أصيبوا جراء تفجير العبوات الناسفة في جنين ومخيمها.وأضافت أن الإصابات تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية في مخيم جنين إلى 3 قتلى و29 مصابًا.وقالت الصحة الفلسطينية في بيان، إنه تم تسجيل حالة وفاة لطفل، و12 إصابة في مستشفى جنين الحكومي، إلى جانب إصابة خطيرة في مستشفى الرازي، وحالتي وفاة و16 إصابة في مستشفى ابن سينا.وأضافت، وفقا لما نقلت وكالة "وفا" الفلسطينية: "كما أصيب 28 مواطنا بالرصاص، بينهم ستة في حالة حرجة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين ومخيمها".
https://sputnikarabic.ae/20230619/وزير-المال-الإسرائيلي-يدعو-لشن-عملية-عسكرية-واسعة-شمالي-الضفة-الغربية-1078248737.html
https://sputnikarabic.ae/20230619/لحظة-انفجار-عبوة-ناسفة-في-عربة-عسكرية-إسرائيلية-في-جنين-1078246750.html
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الأخبار, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
الأخبار, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي

مصر تدين "الاعتداء الإسرائيلي" على جنين وتحذر من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين

09:22 GMT 19.06.2023
© Sputnik . Aleksey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمحادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري سامح شكري، في العاصمة موسكو.
محادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري سامح شكري، في العاصمة موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
© Sputnik . Aleksey Maishev
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أدانت مصر، اليوم الاثنين، "الاعتداء الإسرائيلي" على مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية، محذرة من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين.
جاء ذلك وفق بيان للخارجية المصرية، في ظل اشتباكات لا تزال دائرة منذ صباح اليوم، بعد توغل قوة عسكرية إسرائيلية في مدينة ومخيم جنين لاعتقال مطلوبين، ما أسفر عن سقوط قتلى فلسطينيين ومواجهات مسلحة.
وقالت الخارجية المصرية: "تدين مصر الاعتداء الذي شنته القوات الإسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة صباح اليوم، وما واكب ذلك من عمليات قصف جوي وإطلاق نار ضد المدنيين، مما أسفر عن وقوع 3 ضحايا و31 مصابًا حتى الآن".
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
وزير المال الإسرائيلي يدعو لشن عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية
08:59 GMT
وأكد البيان: "رفض مصر الكامل لهذا العدوان الذي يتعارض مع كافة أحكام القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية".
وحذرت الخارجية المصرية من "مخاطر استمرار التصعيد ضد الشعب الفلسطيني"، مشددة على أن "مثل هذه الاعتداءات لا تؤدي إلا إلى تأجيج الأوضاع وتنذر بخروجها عن السيطرة وتقويض مساعي خفض التوتر في الأراضي المحتلة".
وفي وقت سابق اليوم، دعا وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلى شن عملية عسكرية واسعة، شمالي الضفة الغربية، بعد إصابة جنود إسرائيليين لدى تفجير عبوة ناسفة في عربتهم العسكرية، في مخيم جنين.
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
لحظة انفجار عبوة ناسفة في عربة عسكرية إسرائيلية في جنين
07:57 GMT
وصباح اليوم الاثنين، قصفت مروحيات إسرائيلية من نوع "أباتشي" أهدافا في مخيم جنين، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، في محاولة لإبعاد مسلحين فلسطينيين من أجل إجلاء جرحى من الجيش الإسرائيلي، سقطوا خلال انفجار عبوة ناسفة استهدفت عربة عسكرية كانت تقلهم، لدى تنفيذ عملية عسكرية محدودة في المخيم.
وعلى إثر ذلك، دارت اشتباكات واسعة النطاق ولا تزال متواصلة حتى الساعة 8:40 (توقيت غرينتش)، بين قوات الجيش الإسرائيلي والمسلحين، وسط إرسال تعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى المكان.
من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن 6 جنود إسرائيليين أصيبوا جراء تفجير العبوات الناسفة في جنين ومخيمها.
القوات الجوية الإسرائيلية، القاعدة الجوية الإسرائيلية هاتزيريم، بئر السبع، صحراء النقب 27 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
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07:27 GMT
وأضافت أن الإصابات تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية في مخيم جنين إلى 3 قتلى و29 مصابًا.
وقالت الصحة الفلسطينية في بيان، إنه تم تسجيل حالة وفاة لطفل، و12 إصابة في مستشفى جنين الحكومي، إلى جانب إصابة خطيرة في مستشفى الرازي، وحالتي وفاة و16 إصابة في مستشفى ابن سينا.
وأضافت، وفقا لما نقلت وكالة "وفا" الفلسطينية: "كما أصيب 28 مواطنا بالرصاص، بينهم ستة في حالة حرجة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين ومخيمها".
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