https://sputnikarabic.ae/20230620/أطراف-أستانا-يناقشون-خارطة-طريق-العلاقات-السورية-التركية-1078315749.html
أطراف "أستانا" يناقشون خارطة طريق العلاقات السورية التركية
أطراف "أستانا" يناقشون خارطة طريق العلاقات السورية التركية
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن نواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران ناقشوا في أستانا عناصر "خريطة طريق" لإعادة العلاقات بين دمشق... 20.06.2023, سبوتنيك عربي
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وذكر التقرير الصادر في اجتماع 20 حزيران/ يونيو في أستانا: "وفقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها في اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع في موسكو في 10 أيار/ مايو، بدأ المشاركون مناقشة عناصر خارطة الطريق لإعادة العلاقات السورية التركية على المستوى الرسمي للدولتين بالتنسيق مع العمل الذي تقوم به وزارتي الدفاع وجهازي المخابرات".ودعا المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى "عدم وضع توقعات عالية للغاية من الاجتماع حول التسوية السورية، في أستانا".وقال بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما يتوقعه الكرملين من مباحثات التسوية السورية: "هذا (العمل) مواصلة للطريق الطويل للغاية، وطبعًا لا يجب وضع توقعات عالية جدًا، ولكن العمل متواصل وسيتواصل، روسيا مستمرة في خطها الثابت".
https://sputnikarabic.ae/20230614/بوغدانوف-يؤكد-انعقاد-اجتماع-روسي-تركي-سوري-إيراني-في-أستانا-يوم-21-يونيو-الجاري-1078084930.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار تركيا اليوم, إيران
أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار تركيا اليوم, إيران
أطراف "أستانا" يناقشون خارطة طريق العلاقات السورية التركية
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن نواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران ناقشوا في أستانا عناصر "خريطة طريق" لإعادة العلاقات بين دمشق وأنقرة.
وذكر التقرير الصادر في اجتماع 20 حزيران/ يونيو في أستانا: "وفقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها في اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع في موسكو في 10 أيار/ مايو، بدأ المشاركون مناقشة عناصر خارطة الطريق لإعادة العلاقات السورية التركية على المستوى الرسمي للدولتين بالتنسيق مع العمل الذي تقوم به وزارتي الدفاع وجهازي المخابرات".
شارك في الاجتماع نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية ميخائيل بوغدانوف، وعلي حاجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، وأيمن سوسان نائب وزير خارجية سوريا، وعن الجانب التركي نائب وزير الخارجية بوراك أكشابار.
ودعا المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى "عدم وضع توقعات عالية للغاية من الاجتماع حول التسوية السورية، في أستانا".
وقال بيسكوف
، ردًا على سؤال حول ما يتوقعه الكرملين من مباحثات التسوية السورية: "هذا (العمل) مواصلة للطريق الطويل للغاية، وطبعًا لا يجب وضع توقعات عالية جدًا، ولكن العمل متواصل وسيتواصل، روسيا مستمرة في خطها الثابت".