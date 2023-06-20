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https://sputnikarabic.ae/20230620/الكرملين-مطمئن-لعلاقات-الصين-مع-الدول-الأخرى-ويضع-سقفا-لتوقعات-أستانا-1078294194.html
الكرملين مطمئن لعلاقات الصين مع الدول الأخرى ويضع سقفا لتوقعات "أستانا"
الكرملين مطمئن لعلاقات الصين مع الدول الأخرى ويضع سقفا لتوقعات "أستانا"
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن "مستوى الشراكة الاستراتيجية مع الصين يسمح بأن نكون واثقين بأن بناء العلاقات بين الصين والدول الأخرى لن... 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T11:26+0000
2023-06-20T11:26+0000
الكرملين
دميتري بيسكوف
روسيا
الصين
أخبار سوريا اليوم
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موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف، في مؤتمر صحفي: "بالطبع تمارس الصين حقوقها السيادية لبناءعلاقات مع دول أخرى، وعلاوة على ذلك لا يجب التقليل من أهمية بناءعلاقات يمكن التنبؤ بها بين الصين والولايات المتحدة"وأشار بيسكوف إلى أن عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا "موضوع حساس" ويجب أن يجري بصمت.ودعا المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى عدم وضع توقعات عالية للغاية من الاجتماع حول التسوية السورية، في أستانا.وقال بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما يتوقعه الكرملين من مباحثات التسوية السورية: "هذا (العمل) مواصلة للطريق الطويل للغاية، وطبعًا لا يجب وضع توقعات عالية جدًا، ولكن العمل متواصل وسيتواصل، روسيا مستمرة في خطها الثابت".
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الكرملين, دميتري بيسكوف, روسيا, الصين, أخبار سوريا اليوم
الكرملين, دميتري بيسكوف, روسيا, الصين, أخبار سوريا اليوم

الكرملين مطمئن لعلاقات الصين مع الدول الأخرى ويضع سقفا لتوقعات "أستانا"

11:26 GMT 20.06.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف
 المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن "مستوى الشراكة الاستراتيجية مع الصين يسمح بأن نكون واثقين بأن بناء العلاقات بين الصين والدول الأخرى لن يكون ضد روسيا".
موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف، في مؤتمر صحفي: "بالطبع تمارس الصين حقوقها السيادية لبناءعلاقات مع دول أخرى، وعلاوة على ذلك لا يجب التقليل من أهمية بناءعلاقات يمكن التنبؤ بها بين الصين والولايات المتحدة"

لكن مستوى التعاون والشراكة الاستراتيجية مع الصين يسمح لنا أن نكون واثقين أن بناء مثل هذه العلاقات مع الدول الأخرى لن يكون موجهًا ضد بلدنا.

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وأشار بيسكوف إلى أن عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا "موضوع حساس" ويجب أن يجري بصمت.

وأجاب بيسكوف عن سؤال صحفي للتعليق على عملية تبادل الأسرى: "لا أود التعليق على موضوع التبادلات بأي شكل من الأشكال، هذا عمل حساس للغاية وعمل معقد ومضنٍ، ويجب تنفيذه بصمت.

ودعا المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى عدم وضع توقعات عالية للغاية من الاجتماع حول التسوية السورية، في أستانا.
وقال بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما يتوقعه الكرملين من مباحثات التسوية السورية: "هذا (العمل) مواصلة للطريق الطويل للغاية، وطبعًا لا يجب وضع توقعات عالية جدًا، ولكن العمل متواصل وسيتواصل، روسيا مستمرة في خطها الثابت".
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