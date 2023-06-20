https://sputnikarabic.ae/20230620/إسرائيل-تعلن-عدم-تسيير-رحلات-حج-مباشرة-إلى-السعودية-1078317254.html

إسرائيل تعلن عدم تسيير رحلات حج مباشرة إلى السعودية

إسرائيل تعلن عدم تسيير رحلات حج مباشرة إلى السعودية

أعلن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، أن إسرائيل لن تقوم بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام. 20.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-20T18:26+0000

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ونقل موقع "I24" عن هنغبي قوله إنه "ربما في الحج المقبل سنكون في وضع يسمح لنا بالمساعدة في هذا الأمر، وستغادر الرحلات الجوية من هنا، ولكن ليس في المستقبل المنظور".وكانت وسائل إعلام عبرية قد كشفت في مايو/أيار الماضي عما سمتها "انفراجة" في مسار إطلاق رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل والسعودية خلال موسم الحج المقبل، وذلك في خطوة من شأنها أن تعزز من وتيرة التطبيع بين الرياض وتل أبيب، على حد قولها.وذكرت صحيفة "معاريف"، أن السعودية تتجه إلى الموافقة على تسيير رحلات جوية مباشرة لنقل الحجاج من إسرائيل إلى مكة.وأضافت الصحيفة أن مفاوضات بدأت قبل عام في هذا الشأن، أفضت مؤخرا إلى "انفراجة".وأوضحت أن الرحلات المباشرة ستقلع من مطار بن غوريون أو من مطار رامون في النقب مباشرة إلى مدينة مكة السعودية.كما اعتبرت الصحيفة العبرية أن ذلك قد يكون مؤشرا على قرب التوصل إلى اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل.يذكر أن السعودية كانت قد أعلنت مرارا أنه يجب إقامة دولة فلسطينية، قبل إقامة علاقات دبلوماسية بين الرياض وتل أبيب.وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان: "لقد قلنا باستمرار إننا نعتقد أن التطبيع مع إسرائيل هو أمر يصب في مصلحة المنطقة إلى حد كبير".وتابع: "مع ذلك، التطبيع الحقيقي، والاستقرار الحقيقي، سيتحققان فقط من خلال منح الفلسطينيين الأمل"، مشدداً على أن ذلك "يتطلب إعطاء الفلسطينيين دولة، وتلك هي الأولوية".

https://sputnikarabic.ae/20230608/السعودية-نرغب-في-مساعدة-أمريكا-لتعزيز-برنامجنا-النووي-والتطبيع-مع-إسرائيل-مفيد-للجميع---عاجل-1077910230.html

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