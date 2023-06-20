https://sputnikarabic.ae/20230620/الأمم-المتحدة-توليد-الطاقة-في-أوكرانيا-انخفض-بنسبة-50--1078318437.html
الأمم المتحدة: توليد الطاقة في أوكرانيا انخفض بنسبة 50%
الأمم المتحدة: توليد الطاقة في أوكرانيا انخفض بنسبة 50%
أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، اليوم الثلاثاء، أن نظام الطاقة الأوكراني في حالة طوارئ. 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T19:21+0000
2023-06-20T19:21+0000
2023-06-20T19:21+0000
أخبار أوكرانيا
منظمة الأمم المتحدة
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وقال حق، في إفادة صحفية أن "42 من بين 94 من محولات الجهد العالي في أراضي أوكرانيا تضررت أو دمرت بسبب الهجمات الصاروخية أو هجمات الطائرات دون طيار منذ بداية الصراع".يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه جهاز الاستخبارات الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230419/السلطات-الأوكرانية-كييف-تغرق-في-الماء-بسبب-الأضرار-في-محطة-الطاقة-الكهرومائية--1076096889.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة
أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة: توليد الطاقة في أوكرانيا انخفض بنسبة 50%
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أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، اليوم الثلاثاء، أن نظام الطاقة الأوكراني في حالة طوارئ.
وقال حق، في إفادة صحفية أن "42 من بين 94 من محولات الجهد العالي في أراضي أوكرانيا تضررت أو دمرت بسبب الهجمات الصاروخية أو هجمات الطائرات دون طيار منذ بداية الصراع".
وأشار إلى أن قدرة توليد الطاقة قد انخفضت بنسبة 50% تقريبًا عن مستويات ما قبل عام 2022.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه جهاز الاستخبارات الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة
والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.