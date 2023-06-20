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الأمين العام للأمم المتحدة يدين استمرار الاستيطان الإسرائيلي ويدعو للتهدئة
الأمين العام للأمم المتحدة يدين استمرار الاستيطان الإسرائيلي ويدعو للتهدئة
أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة، يوم الاثنين، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش حث إسرائيل على التوقف عن اتخاذ القرارات المقلقة بشأن نشاط المستوطنات في الضفة... 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T02:09+0000
2023-06-20T02:09+0000
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وفي بيان صدر عن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، أكد أن الأمين العام يؤكد مرة أخرى أن المستوطنات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتعتبر عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين المستدام والسلام العادل والشامل.وأضاف البيان أن توسيع هذه المستوطنات غير الشرعية يؤدي إلى زيادة التوتر والعنف، ويزيد بشكل كبير من الاحتياجات الإنسانية.من جانبها، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها الشديد من قرار الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على آلاف تصاريح البناء في الضفة الغربية المحتلة، حسبما صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة تدعو إسرائيل إلى العودة إلى الحوار والسعي لوقف التصعيد في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230620/الإمارات-تدين-بشدة-الهجمات-الإسرائيلية-على-جنين-الفلسطينية-وتدعو-لوقف-التصعيد-1078283328.html
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الأمين العام للأمم المتحدة, إسرائيل, العالم, أخبار فلسطين اليوم
الأمين العام للأمم المتحدة, إسرائيل, العالم, أخبار فلسطين اليوم

الأمين العام للأمم المتحدة يدين استمرار الاستيطان الإسرائيلي ويدعو للتهدئة

02:09 GMT 20.06.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتحدث في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، مصر، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتحدث في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، مصر، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة، يوم الاثنين، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش حث إسرائيل على التوقف عن اتخاذ القرارات المقلقة بشأن نشاط المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وإلغاء تلك القرارات.
وفي بيان صدر عن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، أكد أن الأمين العام يؤكد مرة أخرى أن المستوطنات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتعتبر عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين المستدام والسلام العادل والشامل.
وأضاف البيان أن توسيع هذه المستوطنات غير الشرعية يؤدي إلى زيادة التوتر والعنف، ويزيد بشكل كبير من الاحتياجات الإنسانية.
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01:35 GMT
من جانبها، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها الشديد من قرار الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على آلاف تصاريح البناء في الضفة الغربية المحتلة، حسبما صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.
وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة تدعو إسرائيل إلى العودة إلى الحوار والسعي لوقف التصعيد في المنطقة.
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