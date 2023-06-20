https://sputnikarabic.ae/20230620/الإمارات-تدين-بشدة-الهجمات-الإسرائيلية-على-جنين-الفلسطينية-وتدعو-لوقف-التصعيد-1078283328.html
الإمارات تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على جنين الفلسطينية وتدعو لوقف التصعيد
الإمارات تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على جنين الفلسطينية وتدعو لوقف التصعيد
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجمات العسكرية الإسرائيلية على مدينة جنين الفلسطينية ومخيمها، التي شملت غارات جوية وإطلاق نار، وأسفرت عن سقوط ضحايا... 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T01:35+0000
2023-06-20T01:35+0000
2023-06-20T01:35+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
جنين
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078174813_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_5ed940e32295d5eebe3b3024f7fcee1f.jpg
وجهت وزارة الخارجية الإماراتية نداءً في بيان، حثت فيه السلطات الإسرائيلية على تهدئة الوضع وعدم التصعيد، وعدم اتخاذ أي إجراءات تزيد من حدة التوتر والعنف في الأراضي الفلسطينية.وأكدت الإمارات على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية التي تسعى لوقف تصاعد التوتر وتعزيز عملية السلام في الشرق الأوسط، ووقف الممارسات غير الشرعية التي تهدد تحقيق حل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية كعاصمة لها، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات "وام".
https://sputnikarabic.ae/20230619/مقتل-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-بلدة-حوسان-جنوبي-الضفة-الغربية-1078282624.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078174813_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_dda3d1c174898d7023477cbae19d1fd4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, جنين, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة, جنين, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
الإمارات تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على جنين الفلسطينية وتدعو لوقف التصعيد
تابعنا عبر
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجمات العسكرية الإسرائيلية على مدينة جنين الفلسطينية ومخيمها، التي شملت غارات جوية وإطلاق نار، وأسفرت عن سقوط ضحايا وجرحى.
وجهت وزارة الخارجية الإماراتية نداءً في بيان، حثت فيه السلطات الإسرائيلية على تهدئة الوضع وعدم التصعيد
، وعدم اتخاذ أي إجراءات تزيد من حدة التوتر والعنف في الأراضي الفلسطينية.
وأكدت الإمارات على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية التي تسعى لوقف تصاعد التوتر وتعزيز عملية السلام في الشرق الأوسط، ووقف الممارسات غير الشرعية التي تهدد تحقيق حل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية كعاصمة لها، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات "وام".