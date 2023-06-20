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https://sputnikarabic.ae/20230620/الإمارات-تدين-بشدة-الهجمات-الإسرائيلية-على-جنين-الفلسطينية-وتدعو-لوقف-التصعيد-1078283328.html
الإمارات تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على جنين الفلسطينية وتدعو لوقف التصعيد
الإمارات تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على جنين الفلسطينية وتدعو لوقف التصعيد
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجمات العسكرية الإسرائيلية على مدينة جنين الفلسطينية ومخيمها، التي شملت غارات جوية وإطلاق نار، وأسفرت عن سقوط ضحايا... 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T01:35+0000
2023-06-20T01:35+0000
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وجهت وزارة الخارجية الإماراتية نداءً في بيان، حثت فيه السلطات الإسرائيلية على تهدئة الوضع وعدم التصعيد، وعدم اتخاذ أي إجراءات تزيد من حدة التوتر والعنف في الأراضي الفلسطينية.وأكدت الإمارات على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية التي تسعى لوقف تصاعد التوتر وتعزيز عملية السلام في الشرق الأوسط، ووقف الممارسات غير الشرعية التي تهدد تحقيق حل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية كعاصمة لها، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات "وام".
https://sputnikarabic.ae/20230619/مقتل-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-بلدة-حوسان-جنوبي-الضفة-الغربية-1078282624.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, جنين, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة, جنين, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

الإمارات تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على جنين الفلسطينية وتدعو لوقف التصعيد

01:35 GMT 20.06.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين و رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان على هامش منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان على هامش منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
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أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجمات العسكرية الإسرائيلية على مدينة جنين الفلسطينية ومخيمها، التي شملت غارات جوية وإطلاق نار، وأسفرت عن سقوط ضحايا وجرحى.
وجهت وزارة الخارجية الإماراتية نداءً في بيان، حثت فيه السلطات الإسرائيلية على تهدئة الوضع وعدم التصعيد، وعدم اتخاذ أي إجراءات تزيد من حدة التوتر والعنف في الأراضي الفلسطينية.
صورة أرشيفية.. تشييع جثامين 4 فلسطينيين قتلوا بقصف إسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة حوسان جنوبي الضفة الغربية
أمس, 21:20 GMT
وأكدت الإمارات على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية التي تسعى لوقف تصاعد التوتر وتعزيز عملية السلام في الشرق الأوسط، ووقف الممارسات غير الشرعية التي تهدد تحقيق حل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية كعاصمة لها، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات "وام".
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