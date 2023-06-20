https://sputnikarabic.ae/20230620/الاقتصاد-الروسي-يتعافى-ويقترب-من-العودة-إلى-مستويات-عام-2021-1078309116.html
الاقتصاد الروسي يتعافى ويقترب من العودة إلى مستويات عام 2021
الاقتصاد الروسي يتعافى ويقترب من العودة إلى مستويات عام 2021
أعلنت رئيسة البنك الروسي المركزي، إلفيرا نابيولينا، أن الاقتصاد الروسي قريب جدًا من العودة إلى مستوى النشاط الاقتصادي الذي كان في نهاية عام 2021. 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T14:02+0000
2023-06-20T14:02+0000
2023-06-20T14:02+0000
اقتصاد
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وقالت نابيولينا متحدثة في مؤتمر لمتطوعي التعليم المالي: "الآن اقتصادنا قريب جدًا من العودة إلى مستوى النشاط الاقتصادي الذي كان عليه في نهاية عام 2021".يذكر أن المصرف المركزي الروسي أعلن، في وقت سابق، أن الاحتياطيات الدولية الروسية ارتفعت في الفترة من 2 إلى 9 يونيو/حزيران 2023، بنسبة 0.1 في المئة وبلغت 585.7 مليار دولار.وجاء في بيان المصرف المركزي الروسي: "بلغ حجم الاحتياطيات الدولية بحلول 9 يونيو 585.7 مليار دولار بعد ارتفاعها خلال أسبوع بمقدار 0.7 مليار دولار، أي 0.1 في المئة، ويعود ذلك إلى إعادة التقييم الإيجابي لسعر الصرف".كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن التضخم في روسيا الآن أقل بكثير من دول عديدة في الغرب ودول الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن التضخم بلغ 2.9 في المئة، في سابقة تاريخية.وفرضت الولايات المتحدة والدول الغربية ودول أخرى عقوبات اقتصادية أحادية، على عدد من دول العالم، على رأسها روسيا وإيران وفنزويلا وبيلاروسيا، وشركات وأفراد صينيين، وغيرها.
https://sputnikarabic.ae/20230523/ميشوستين-الغرب-فشل-في-كسر-الاقتصاد-الروسي-1077332006.html
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اقتصاد
الاقتصاد الروسي يتعافى ويقترب من العودة إلى مستويات عام 2021
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أعلنت رئيسة البنك الروسي المركزي، إلفيرا نابيولينا، أن الاقتصاد الروسي قريب جدًا من العودة إلى مستوى النشاط الاقتصادي الذي كان في نهاية عام 2021.
وقالت نابيولينا متحدثة في مؤتمر لمتطوعي التعليم المالي: "الآن اقتصادنا قريب جدًا من العودة إلى مستوى النشاط الاقتصادي الذي كان عليه في نهاية عام 2021".
يذكر أن المصرف المركزي الروسي أعلن، في وقت سابق، أن الاحتياطيات الدولية الروسية ارتفعت في الفترة من 2 إلى 9 يونيو/حزيران 2023، بنسبة 0.1 في المئة وبلغت 585.7 مليار دولار.
وجاء في بيان المصرف المركزي الروسي: "بلغ حجم الاحتياطيات الدولية بحلول 9 يونيو 585.7 مليار دولار بعد ارتفاعها خلال أسبوع بمقدار 0.7 مليار دولار، أي 0.1 في المئة، ويعود ذلك إلى إعادة التقييم الإيجابي لسعر الصرف".
كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن التضخم في روسيا الآن أقل بكثير من دول عديدة في الغرب ودول الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن التضخم بلغ 2.9 في المئة، في سابقة تاريخية.
وفرضت الولايات المتحدة والدول الغربية ودول أخرى عقوبات اقتصادية أحادية، على عدد من دول العالم، على رأسها روسيا وإيران وفنزويلا وبيلاروسيا، وشركات وأفراد صينيين، وغيرها.