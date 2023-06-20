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https://sputnikarabic.ae/20230620/البنتاغون-مقتل-الجنود-الأوكرانيين-في-النزاع-أمر-محزن-1078319101.html
البنتاغون: مقتل الجنود الأوكرانيين في النزاع "أمر محزن"
البنتاغون: مقتل الجنود الأوكرانيين في النزاع "أمر محزن"
أعلنت نائبة المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ترى مقتل أوكرانيين في الهجوم المضاد كجزء من الصراع الذي عرفته واشنطن... 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T20:08+0000
2023-06-20T20:08+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقالت سينغ للصحفيين في تعليقها على خسائر الجيش الأوكراني خلال الهجوم المضاد: "أخذنا ذلك في الاعتبار وعرفنا أنه ستكون هناك خسائر في ساحة المعركة، هذا جزء محزن من هذه الحرب".واعترفت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية، آنا ماليار، بالصعوبات التي تواجه هجوم القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه.ووفقا لما كتبته عبر قناتها على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء، فإن الوحدات الأوكرانية تقاتل بضراوة وتحاول التغلب على حقول الألغام، كما ذكرت أنه من غير الصحيح تقييم فعالية إجراءات القوات المسلحة الأوكرانية بالكيلومترات أو بعدد البلدات التي تسيطر عليها.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة بالأرواح والعتاد على عدة محاور، أثناء محاولة قوات نظام كييف الهجوم على خطوط القتال.واصلت القوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار محاولاتها الفاشلة للعمليات الهجومية على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه ودونيتسك.وصدت وحدات مجموعة "فوستوك" (الشرق) بكفاءة عالية، وبمساعدة الضربات الجوية، ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، على تخوم منطقة فريمفسكي وجبهة أوريخوف التكتيكية، أربع هجمات لوحدات المشاة الآلية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية المؤللة.
https://sputnikarabic.ae/20230620/الدفاع-الأوكرانية-تقر-بصعوبة-تنفيذ-الهجوم-المضاد-1078317407.html
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

البنتاغون: مقتل الجنود الأوكرانيين في النزاع "أمر محزن"

20:08 GMT 20.06.2023
© AFP 2023 / EVA HAMBACHوزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون
وزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
© AFP 2023 / EVA HAMBACH
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أعلنت نائبة المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ترى مقتل أوكرانيين في الهجوم المضاد كجزء من الصراع الذي عرفته واشنطن وأخذته في الاعتبار.
وقالت سينغ للصحفيين في تعليقها على خسائر الجيش الأوكراني خلال الهجوم المضاد: "أخذنا ذلك في الاعتبار وعرفنا أنه ستكون هناك خسائر في ساحة المعركة، هذا جزء محزن من هذه الحرب".
واعترفت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية، آنا ماليار، بالصعوبات التي تواجه هجوم القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه.
ووفقا لما كتبته عبر قناتها على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء، فإن الوحدات الأوكرانية تقاتل بضراوة وتحاول التغلب على حقول الألغام، كما ذكرت أنه من غير الصحيح تقييم فعالية إجراءات القوات المسلحة الأوكرانية بالكيلومترات أو بعدد البلدات التي تسيطر عليها.
مواطنو أوكرانيا يرغبون في أن يكون الهجوم "مثل الفيلم" سريعًا وواضحًا، بالطبع، لن يحدث هذا في الحياة الواقعية، والحرب وضع مختلف تمامًا سوف نتقدم تدريجيا ونواجه الصعوبات في مواجهة مقاومة العدو.
دبابة أوكرانية مدمرة في سيفيرودونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
الدفاع الأوكرانية تقر بصعوبة تنفيذ "الهجوم المضاد"
18:25 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة بالأرواح والعتاد على عدة محاور، أثناء محاولة قوات نظام كييف الهجوم على خطوط القتال.
واصلت القوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار محاولاتها الفاشلة للعمليات الهجومية على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه ودونيتسك.
وصدت وحدات مجموعة "فوستوك" (الشرق) بكفاءة عالية، وبمساعدة الضربات الجوية، ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، على تخوم منطقة فريمفسكي وجبهة أوريخوف التكتيكية، أربع هجمات لوحدات المشاة الآلية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية المؤللة.
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