https://sputnikarabic.ae/20230620/الجزائر-تدين-بشدة-اقتحام-مبنى-سفارتها-بالخرطوم-1078322008.html
الجزائر تدين بشدة اقتحام مبنى سفارتها بالخرطوم
الجزائر تدين بشدة اقتحام مبنى سفارتها بالخرطوم
أدانت وزارة الخارجية الجزائرية، يوم الثلاثاء، بشدة عملية اقتحام مبنى سكن سفير الجزائر في الخرطوم وتخريب محتوياته. 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T23:47+0000
2023-06-20T23:47+0000
2023-06-21T00:21+0000
الجزائر
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اتفاق السودان
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الجزائر - سبوتنيك. وأكد بيان الوزارة على ضرورة متابعة المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي الذي يعتبر انتهاكًا للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية. وشددت الوزارة على ضرورة حماية مقار البعثات الدبلوماسية. كما تجددت دعوة الجزائر لجميع الأطراف السودانية إلى وقف الاقتتال واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات وإنهاء الأزمة بما يحقق تطلعات الشعب السوداني.يشار إلى أن الجزائر قامت سابقًا بإجلاء طاقم سفارتها وأفراد الجالية الجزائرية في السودان نتيجة للأزمة المؤسفة التي تشهدها البلاد.وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20230517/وزير-الخارجية-الجزائري-نؤيد-جهود-السعودية-لوقف-النار-في-السودان--1077137663.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان
الجزائر, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان
الجزائر تدين بشدة اقتحام مبنى سفارتها بالخرطوم
23:47 GMT 20.06.2023 (تم التحديث: 00:21 GMT 21.06.2023) تابعنا عبر
أدانت وزارة الخارجية الجزائرية، يوم الثلاثاء، بشدة عملية اقتحام مبنى سكن سفير الجزائر في الخرطوم وتخريب محتوياته.
الجزائر - سبوتنيك
. وأكد بيان الوزارة على ضرورة متابعة المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي الذي يعتبر انتهاكًا للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.
وشددت الوزارة على ضرورة حماية مقار البعثات الدبلوماسية. كما تجددت دعوة الجزائر لجميع الأطراف السودانية إلى وقف الاقتتال واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات وإنهاء الأزمة بما يحقق تطلعات الشعب السوداني.
يشار إلى أن الجزائر قامت سابقًا بإجلاء طاقم سفارتها وأفراد الجالية الجزائرية
في السودان نتيجة للأزمة المؤسفة التي تشهدها البلاد.
وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان
، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.