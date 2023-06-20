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https://sputnikarabic.ae/20230620/الجيش-الأردني-يعلن-وفاة-أحد-طياريه-إثر-تحطم-طائرة-عسكرية-في-رحلة-تدريبية-1078284905.html
الجيش الأردني يعلن وفاة أحد طياريه إثر تحطم طائرة عسكرية في رحلة تدريبية
الجيش الأردني يعلن وفاة أحد طياريه إثر تحطم طائرة عسكرية في رحلة تدريبية
أعلن الجيش الأردني، اليوم الثلاثاء، وفاة أحد طياريه متأثرا بإصابته إثر تحطم طائرة عسكرية خلال رحلة تدريبية، أمس الاثنين. 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T05:59+0000
2023-06-20T05:59+0000
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وقال مصـدر عسـكري مسـؤول فـي القيـادة العامـة للقـوات المسـلحة الأردنية، إن "الرائد الطيار علي أحمد محمود الحراسيس، من مرتبات سلاح الجو الملكي استشهد، إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي، أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطراريا في منطقة البقعة، ظهر أمس الاثنين"، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".وانتشر مقطع فيديو يوثق سقوط طائرة مروحية في منطقة خالية من السكان، في حوض البقعة في قرية رجا في أبونصير الأردنية.وأعلن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أمس الاثنين، عن تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع "كوبرا" تابعة لسلاح الجو الملكي، أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطراريًا في منطقة البقعة دون حدوث إصابات بين المدنيين، حسب تلفزيون "المملكة".وبيّن المصدر أنه نتج عن تحطم الطائرة إصابة طياريها اللذين تم إجلاؤهما إلى مدينة الحسين الطبية وحالتهما العامة متوسطة.وطالبت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية المواطنين بعدم تداول الشائعات، التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.
https://sputnikarabic.ae/20230619/لحظة-تحطم-مروحية-عسكرية-أردنية-والكشف-عن-مصير-طاقمها-فيديو-1078267138.html
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أخبار الأردن, أحداث الأردن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الأردن, أحداث الأردن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الجيش الأردني يعلن وفاة أحد طياريه إثر تحطم طائرة عسكرية في رحلة تدريبية

05:59 GMT 20.06.2023
© Sputnik . Firas Al-Ahmadوحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
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أعلن الجيش الأردني، اليوم الثلاثاء، وفاة أحد طياريه متأثرا بإصابته إثر تحطم طائرة عسكرية خلال رحلة تدريبية، أمس الاثنين.
وقال مصـدر عسـكري مسـؤول فـي القيـادة العامـة للقـوات المسـلحة الأردنية، إن "الرائد الطيار علي أحمد محمود الحراسيس، من مرتبات سلاح الجو الملكي استشهد، إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي، أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطراريا في منطقة البقعة، ظهر أمس الاثنين"، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وانتشر مقطع فيديو يوثق سقوط طائرة مروحية في منطقة خالية من السكان، في حوض البقعة في قرية رجا في أبونصير الأردنية.
مروحية عسكرية من طراز إم آي 171 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
لحظة تحطم مروحية عسكرية أردنية والكشف عن مصير طاقمها... فيديو
أمس, 13:56 GMT
وأعلن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أمس الاثنين، عن تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع "كوبرا" تابعة لسلاح الجو الملكي، أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطراريًا في منطقة البقعة دون حدوث إصابات بين المدنيين، حسب تلفزيون "المملكة".
وبيّن المصدر أنه نتج عن تحطم الطائرة إصابة طياريها اللذين تم إجلاؤهما إلى مدينة الحسين الطبية وحالتهما العامة متوسطة.
وطالبت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية المواطنين بعدم تداول الشائعات، التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.
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