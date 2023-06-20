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https://sputnikarabic.ae/20230620/حميدتي-أكدت-لوزير-الخارجية-السعودي-التزامنا-بإعلان-جدة-واتفاق-وقف-إطلاق-النار-1078285236.html
حميدتي: أكدت لوزير الخارجية السعودي التزامنا بإعلان جدة واتفاق وقف إطلاق النار
حميدتي: أكدت لوزير الخارجية السعودي التزامنا بإعلان جدة واتفاق وقف إطلاق النار
أعلن قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إجراء اتصال مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان. 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T06:52+0000
2023-06-20T06:52+0000
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وقال حميدتي، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "بحث مع وزير الخارجية السعودي، جملة من القضايا والموضوعات المتعلقة بالأوضاع في السودان، والمساعي المبذولة لتحقيق الاستقرار، لاسيما الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في جدة".وأضاف: "أكدت للأمير فيصل بن فرحان التزامنا بإعلان جدة وما توصلنا إليه من اتفاق لوقف إطلاق النار، وهدنة إنسانية لتسهيل وصول المساعدات وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين"، متابعا: "ناقشنا أيضا تفاصيل مهمة حول الجهود التي تقودها المملكة مع الشركاء الدوليين في سبيل تحقيق الاستقرار في بلادنا عبر منبر جدة".وأعرب حميدتي عن امتنانه لجهود المملكة ودعمها السخي من خلال مؤتمر المانحين، الذي سيسهم بشكل كبير في تخفيف المعاناة الإنسانية التي يواجهها السودانيون"، مؤكدا تطلعه إلى مزيد من الدعم والمساندة من الأشقاء في السعودية ومن الأسرة الدولية كافة.وأعلن بيان سعودي أمريكي مشترك، السبت الماضي، أن ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع قد اتفقوا على وقف لإطلاق النار في أنحاء السودان لمدة 72 ساعة، اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 18 يونيو/ حزيران بتوقيت الخرطوم.وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

حميدتي: أكدت لوزير الخارجية السعودي التزامنا بإعلان جدة واتفاق وقف إطلاق النار

06:52 GMT 20.06.2023
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBAقائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)
قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي) - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBA
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أعلن قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إجراء اتصال مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان.
وقال حميدتي، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "بحث مع وزير الخارجية السعودي، جملة من القضايا والموضوعات المتعلقة بالأوضاع في السودان، والمساعي المبذولة لتحقيق الاستقرار، لاسيما الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في جدة".
وأضاف: "أكدت للأمير فيصل بن فرحان التزامنا بإعلان جدة وما توصلنا إليه من اتفاق لوقف إطلاق النار، وهدنة إنسانية لتسهيل وصول المساعدات وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين"، متابعا: "ناقشنا أيضا تفاصيل مهمة حول الجهود التي تقودها المملكة مع الشركاء الدوليين في سبيل تحقيق الاستقرار في بلادنا عبر منبر جدة".
وأعرب حميدتي عن امتنانه لجهود المملكة ودعمها السخي من خلال مؤتمر المانحين، الذي سيسهم بشكل كبير في تخفيف المعاناة الإنسانية التي يواجهها السودانيون"، مؤكدا تطلعه إلى مزيد من الدعم والمساندة من الأشقاء في السعودية ومن الأسرة الدولية كافة.
وأعلن بيان سعودي أمريكي مشترك، السبت الماضي، أن ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع قد اتفقوا على وقف لإطلاق النار في أنحاء السودان لمدة 72 ساعة، اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 18 يونيو/ حزيران بتوقيت الخرطوم.
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وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
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