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https://sputnikarabic.ae/20230620/عبد-اللهيان-توجهت-إلى-قطر-وسلطنة-عمان-لتعميق-العلاقات-وتطويرها-مع-دول-الجوار-1078285490.html
عبد اللهيان: توجهت إلى قطر وسلطنة عمان لتعميق العلاقات وتطويرها مع دول الجوار
عبد اللهيان: توجهت إلى قطر وسلطنة عمان لتعميق العلاقات وتطويرها مع دول الجوار
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن "وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، توجه مساء أمس الاثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة على رأس وفد رفيع، في... 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T07:12+0000
2023-06-20T07:12+0000
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وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "مباحثات عبد اللهيان في قطر ستتناول مواضيع مختلفة ذات اهتمام مشترك في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية".من جهته، أعلن عبد اللهيان، عبر حسابه على "تويتر"، بعد وصوله إلى قطر، أنه "يزور الدوحة ومسقط لتعميق العلاقات وتطويرها مع دول الجوار". مشيرا أن "استمرار التنمية الشاملة للعلاقات مع الجيران أحد المحاور الأساسية في عقيدة السياسة الخارجية المتوازنة للحكومة".ولفت عبد اللهيان إلى أن "جيران إيران لديهم قدرات كثيرة في مجال الاقتصاد والتجارة والسياسة".وكانت وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا"، قد أفادت بأن "جولة عبد اللهيان تشمل کل من دول سلطنة عمان وقطر والكویت".يأتي ذلك بعد يومين من زيارة وزير الخارجية السعودي إلى العاصمة الإيرانية طهران.وقال التلفزيون الإيراني إن "زيارة الأمير فيصل بن فرحان هي الأولى لوزير خارجية سعودي إلى طهران منذ أكثر من عقد"، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية السعودي وصل إلى طهران بهدف إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق، أن طهران عينت المساعد السابق لوزير الخارجية الإيراني للشؤون الخليجية، علي رضا عنايتي، سفيرا لدى المملكة العربية السعودية.واتفقت إيران والسعودية، في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها عام 2016.
https://sputnikarabic.ae/20230611/وزيرا-خارجية-قطر-وإيران-يبحثان-هاتفيا-العلاقات-الثنائية-وعددا-من-القضايا-الإقليمية-والدولية-1078003445.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار قطر اليوم, قطر, سلطنة عمان, الأخبار, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار قطر اليوم, قطر, سلطنة عمان, الأخبار, العالم

عبد اللهيان: توجهت إلى قطر وسلطنة عمان لتعميق العلاقات وتطويرها مع دول الجوار

07:12 GMT 20.06.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور اجتماع رباعي يعقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في موسكو، لبحث سبل التطبيع بين دمشق وأنقرة.
 اجتماع رباعي يعقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في موسكو، لبحث سبل التطبيع بين دمشق وأنقرة. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن "وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، توجه مساء أمس الاثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة على رأس وفد رفيع، في مستهل جولة إقليمية تشمل أيضا سلطنة عمان".
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "مباحثات عبد اللهيان في قطر ستتناول مواضيع مختلفة ذات اهتمام مشترك في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية".
من جهته، أعلن عبد اللهيان، عبر حسابه على "تويتر"، بعد وصوله إلى قطر، أنه "يزور الدوحة ومسقط لتعميق العلاقات وتطويرها مع دول الجوار". مشيرا أن "استمرار التنمية الشاملة للعلاقات مع الجيران أحد المحاور الأساسية في عقيدة السياسة الخارجية المتوازنة للحكومة".
ولفت عبد اللهيان إلى أن "جيران إيران لديهم قدرات كثيرة في مجال الاقتصاد والتجارة والسياسة".
وكانت وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا"، قد أفادت بأن "جولة عبد اللهيان تشمل کل من دول سلطنة عمان وقطر والكویت".
يأتي ذلك بعد يومين من زيارة وزير الخارجية السعودي إلى العاصمة الإيرانية طهران.
وقال التلفزيون الإيراني إن "زيارة الأمير فيصل بن فرحان هي الأولى لوزير خارجية سعودي إلى طهران منذ أكثر من عقد"، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية السعودي وصل إلى طهران بهدف إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يستقبل وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
وزيرا خارجية قطر وإيران يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية
11 يونيو, 14:34 GMT
وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق، أن طهران عينت المساعد السابق لوزير الخارجية الإيراني للشؤون الخليجية، علي رضا عنايتي، سفيرا لدى المملكة العربية السعودية.
واتفقت إيران والسعودية، في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها عام 2016.
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