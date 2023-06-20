https://sputnikarabic.ae/20230620/قوات-الدعم-السريع-تتهم-الجيش-السوداني-بقصف-مقر-جهاز-المخابرات-العامة-في-الخرطوم-1078320828.html
قوات الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بقصف مقر جهاز المخابرات العامة في الخرطوم
قوات الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بقصف مقر جهاز المخابرات العامة في الخرطوم
اتهمت قوات الدعم السريع، اليوم الثلاثاء، الجيش السوداني، بقصف مقر رئاسة جهاز المخابرات العامة في العاصمة السودانية الخرطوم. 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T21:22+0000
2023-06-20T21:22+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت قوات الدعم السريع في بيان: "في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية، قصف الانقلابيون بالطيران المسير والمدافع مساء اليوم، مقر رئاسة جهاز المخابرات العامة بالخرطوم الذي يقع ضمن مناطق سيطرة قوات الدعم السريع".واتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني، بالسعي إلى تدمير البنية التحتية عبر الهجوم على المنشآت العامة والخاصة.ويأتي بيان الدعم السريع بعد تقارير إعلامية، أفادت نقلا عن مصادر عسكرية سودانية، بتعرض مبنى المخابرات العامة للقصف من قبل قوات الدعم السريع.وتدور منذ 15 نيسان/أبريل الماضي اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بأنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20230620/الجيش-السوداني-يتهم-قوات-الدعم-السريع-بخرق-الهدنة-والهجوم-على-منطقة-طويلة-شمال-دارفور-1078288024.html
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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان
قوات الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بقصف مقر جهاز المخابرات العامة في الخرطوم
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اتهمت قوات الدعم السريع، اليوم الثلاثاء، الجيش السوداني، بقصف مقر رئاسة جهاز المخابرات العامة في العاصمة السودانية الخرطوم.
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت قوات الدعم السريع في بيان: "في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية، قصف الانقلابيون بالطيران المسير والمدافع مساء اليوم، مقر رئاسة جهاز المخابرات العامة بالخرطوم الذي يقع ضمن مناطق سيطرة قوات الدعم السريع".
واتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني، بالسعي إلى تدمير البنية التحتية عبر الهجوم على المنشآت العامة والخاصة.
ويأتي بيان الدعم السريع بعد تقارير إعلامية، أفادت نقلا عن مصادر عسكرية سودانية، بتعرض مبنى المخابرات العامة للقصف من قبل قوات الدعم السريع.
وتدور منذ 15 نيسان/أبريل الماضي اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني
وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بأنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.