https://sputnikarabic.ae/20230620/كابتن-منتخب-مصر-لكرة-الساق-الواحدة-أحلم-بلقب-أفضل-لاعب-في-العالم-1078310973.html

كابتن منتخب مصر لكرة "الساق الواحدة": أحلم بلقب أفضل لاعب في العالم

كابتن منتخب مصر لكرة "الساق الواحدة": أحلم بلقب أفضل لاعب في العالم

حققت مصر تقدما كبيرا في دعم الأنشطة الرياضية والبطولات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة (أصحاب الهمم) ومن أبرزها كرة القدم للساق الواحدة، التي كانت بمثابة حلم... 20.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-20T15:29+0000

2023-06-20T15:29+0000

2023-06-20T15:29+0000

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وفي مارس/ آذار الماضي، أقيمت أولى مباريات كرة القدم للساق الواحدة، التي افتتحها حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية.أول بطولة كرة قدم للساق الواحدة والأندية المشاركة فيهاأقيمت أول بطولة كرة قدم للساق الواحدة في استاد المقاولين العرب وتم تنظيمها على نظام دوري من دورين، وجاءت ضمن خطة مصر لاختيار منتخب وطني يمكنه المشاركة في البطولة الأفريقية التي تستضيفها البلاد في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.وشاركت في البطولة الأولى لكرة القدم للساق الواحدة 4 أندية تمثل نواة هذه اللعبة وهي:كيف يتم تشكيل الفرق المشاركة في البطولة؟يتكون فريق كرة القدم للساق الواحدة من 6 لاعبين إضافة إلى حارس المرمى، ويعتمد كل لاعب في حركته على عكازين معدنيين، لكنه لا يجوز استخدامهما في لمس الكرة.وكان نادي بيراميدز هو أول الأندية المصرية التي تقوم بتكوين فريق كرة قدم للساق الواحدة عام 2021، وكان الهدف منه هو إظهار مهارات المشاركين في هذه اللعبة أمام العالم بما يتماشى مع توجه الدولة المصرية لدعم أصحاب الهمم وتشجيعهم على المشاركة المجتمعية في جميع المجالات.وساهم النجاح في إقامة أول بطولة كرة قدم للساق الواحد في القضاء على جميع مشاعر اليأس والإحباط التي يمكن أن تراود البعض، كما ذكر خالد عبد الحفيظ، عضو اللجنة الفنية لإدارة كرة القدم للساق الواحدة، في تصريحات سابقة، الذي أوضح أن هناك جهود يتم بذلها منذ نحو 6 سنوات حتى يمكن إفساح المجال أمام المواهب الكروية من أصحاب الساق الواحدة.عدد لاعبي كرة القدم للساق الواحدة وشعبيتهاخلال تلك السنوات وصل عدد اللاعبين في هذه اللعبة إلى 100 لاعب من محافظات مصر، بينما بدأت العديد من الأندية تتخذ خطوات لإنشاء فرق كرة قدم للساق الواحدة، حسب تصريحات عبد الحفيظ.يأمل المشاركون في كرة القدم للساق الواحدة أن يصبح لها جمهور واسع في المستقبل، مثلما يحدث مع كرة القدم التقليدية حاليا، كما يقول أحمد إبراهيم، لاعب نادي بيراميدز، في تصريحات إعلامية سابقة.يكون حارس المرمى في هذه اللعبة من ذوي الهمم الذين لا يملكون إلا ذراعا واحدا، حسبما يقول إبراهيم، الذي أوضح أن مدة المباراة لا تزيد عن 50 دقيقة.أصبح لاعب الزمالك وكابتن منتخب مصر عبد الله مصطفى أول هاتريك في كرة القدم للساق الواحدة.ما هو حلم كابتن منتخب مصر لكرة الساق الواحدة؟بعد أن فقد ساقه في حادث سيارة، لم يتوقف حلم عبد الله مصطفى في لعب كرة القدم واحترافها، ليصبح نموذجا للتحدي والإصرار.يقول عبد الله ، كابتن منتخب مصر لكرة الساق الواحدة، قبل الحادث كنت في عمر عشرة سنوات، كنت أحلم بخوض اختبارات نادي الزمالك لكرة القدم للناشئين، ولم يحالفني الحظ بسبب الحادث.وحول الحاث يتذكر عبد الله قائلا: "كنت أسير في الشارع وفاجئتني سيارة محملة بالطوب ومواد البناء، وسقطت فوق ساقي، ولم تكن إصابتي خطيرة، ولكن بسبب خطأ طبي، أضطر أهلي للموافقة على بتر ساقي اليمنى".وتابع: "شعرت بسعادة غامرة لأن أمثالي من ذوي الساق الواحدة أصبح لديهم لعبة رياضية معترف بها، ولها دوريات معترف بها على مستوى العالم، وبطولات محلية وقارية ودولية".ويستطرد عبد الله: "بعد ذلك بدأ مشواري ومجموعة من أقراني في السعي لإدراج اللعبة في أندية مصر، حتى نجحنا وأصبح لدينا في مصر بطولة دوري معترف بها، يشارك بها أربعة أندية فقط، هي الزمالك وبيراميدز والمقاولون العرب ونادي زد".ويتابع: "تلك كانت البداية، ثم شاركنا في بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم لذوي الساق الواحدة، التي أقيمت في دولة تنزانيا عام 2021، وكنا نشارك بدون وجود دوري في مصر، وبدون خبرات سابقة في البطولات الدولية، فخرجنا على يد بطل العالم منتخب أنجولا بضربات الجزاء الترجيحية، وحصلنا على المركز السابع".ما هو الفرق بينها وبين كرة القدم التقليدية؟وحول اختلاف اللعبة عن كرة القدم العادية، يوضح عبد الله: "كرة القدم لذوي الساق الواحدة، يخوضها فريقين كل منهم مكون من سبعة لاعبين، 6 لاعبين ذوي ساق واحدة وحارس مرمى ذي يد واحد وساقين".ولفت إلى أن مدة المباراة تكون 50 دقيقة تقسم على شوطين كل منهما 25 دقيقة.كيف تحول حلم عبد الله إلى حقيقة؟وأوضح عبد الله: "كنت أحلم باللعب لنادي الزمالك،وفي الوقت الذي كنت سأخوض فيه اختبارات الناشئين تعرضت لحادث وتم بتر ساقي".وتابع: "أتذكر كيف كان حلمي فقط هو اللعب لنادي الزمالك، واليوم أصبحت كابتن فريق النادي في "الساق الواحدة" وأحد كباتن منتخب مصر".وتابع: "لدينا بطولة هذا العام لأمم أفريقيا وستقام في مصر، وهدفي أن أكون الهداف وأحسن لاعب بالبطولة"، مضيفا: "أما الحلم الأكبر فهو أن أشارك بكأس العالم وأحصل على لقب الهداف وأن أكون مثل نجم كرة القدم محمد صلاح، ولكن في لعبة الساق الواحدة".

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