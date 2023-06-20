https://sputnikarabic.ae/20230620/لافروف-يحضر-اجتماع-مجلس-وزراء-خارجية-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-في-مينسك-1078283918.html
لافروف يحضر اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مينسك
لافروف يحضر اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مينسك
سيحضر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO) في مينسك، اليوم الثلاثاء. 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T04:36+0000
2023-06-20T04:36+0000
2023-06-20T04:36+0000
سيرغي لافروف
مينسك
معاهدة الأمن
روسيا
ألكسندر لوكاشينكو
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ومن المتوقع أن يعقد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اجتماعا في 20 يونيو/حزيران الجاري مع رؤساء وفود اجتماع مجلس منظمة معاهدة الأمن الجماعي.تضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي روسيا، أرمينيا، بيلاروسيا، كازاخستان، قيرغيزستان، وطاجيكستان.كانت آخر مرة التقى فيها وزراء خارجية المنظمة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في يريفان، حيث انتقلت الرئاسة وقتها إلى بيلاروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230614/لوكاشينكو-يكشف-متى-يمكن-لروسيا-استخدام-الأسلحة-النووية-1078086605.html
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سيرغي لافروف, مينسك, معاهدة الأمن, روسيا, ألكسندر لوكاشينكو
سيرغي لافروف, مينسك, معاهدة الأمن, روسيا, ألكسندر لوكاشينكو
لافروف يحضر اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مينسك
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سيحضر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO) في مينسك، اليوم الثلاثاء.
ومن المتوقع أن يعقد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
، اجتماعا في 20 يونيو/حزيران الجاري مع رؤساء وفود اجتماع مجلس منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
تضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي روسيا، أرمينيا، بيلاروسيا، كازاخستان، قيرغيزستان، وطاجيكستان.
كانت آخر مرة التقى فيها وزراء خارجية المنظمة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في يريفان، حيث انتقلت الرئاسة وقتها إلى بيلاروسيا.