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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230620/ماكرون-يعلن-تسليم-منظومة-الدفاع-سامب-تي-متوسطة-المدى-لأوكرانيا-1078283226.html
ماكرون يعلن تسليم منظومة الدفاع "سامب تي" متوسطة المدى لأوكرانيا
ماكرون يعلن تسليم منظومة الدفاع "سامب تي" متوسطة المدى لأوكرانيا
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، أن أوكرانيا تسلمت منظومة الدفاع أرض-جو متوسطة ​​المدى، من طراز "سامب - تي" الفرنسي-الإيطالي، لافتا إلى أن... 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T00:50+0000
2023-06-20T00:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إيمانويل ماكرون
أخبار أوكرانيا
منظومة دفاع جوي
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باريس - سبوتنيك وقال ماكرون في خطاب في باريس حول الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي الأوروبي، "يسعدني أن أعلمكم مع زميلتي الإيطالية جورجيا ميلوني أن سامب-تي الفرنسي-الإيطالي نُشر ويعمل الآن في أوكرانيا".وكانت باريس قد أعلنت في مطلع فبراير الماضي، أنها ستسلم كييف هذا النظام المعادل لنظام "باتريوت" الأمريكي.وتتضمن منظومة "سامب تي" رادارا وقاذفات مسلحة بثمانية صواريخ "أستر" بمدى يصل إلى 100 كيلومتر تقريبا، حيث تجدر الإشارة إلى أنها نشرت في وقت سابق برومانيا، بينما باريس قد أعلنت أوائل فبراير الماضي أنها ستسلم نظام كييف منظومة معادلة لمنظومة صواريخ "باتريوت".
https://sputnikarabic.ae/20230619/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مقاطعات-بأوكرانيا-1078282989.html
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إيمانويل ماكرون, أخبار أوكرانيا, منظومة دفاع جوي
إيمانويل ماكرون, أخبار أوكرانيا, منظومة دفاع جوي

ماكرون يعلن تسليم منظومة الدفاع "سامب تي" متوسطة المدى لأوكرانيا

00:50 GMT 20.06.2023
© AFP 2023 / AURELIEN MORISSARDالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
© AFP 2023 / AURELIEN MORISSARD
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أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، أن أوكرانيا تسلمت منظومة الدفاع أرض-جو متوسطة ​​المدى، من طراز "سامب - تي" الفرنسي-الإيطالي، لافتا إلى أن كييف باتت تستعمله.
باريس - سبوتنيك وقال ماكرون في خطاب في باريس حول الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي الأوروبي، "يسعدني أن أعلمكم مع زميلتي الإيطالية جورجيا ميلوني أن سامب-تي الفرنسي-الإيطالي نُشر ويعمل الآن في أوكرانيا".
وكانت باريس قد أعلنت في مطلع فبراير الماضي، أنها ستسلم كييف هذا النظام المعادل لنظام "باتريوت" الأمريكي.
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات بأوكرانيا
أمس, 23:44 GMT
وتتضمن منظومة "سامب تي" رادارا وقاذفات مسلحة بثمانية صواريخ "أستر" بمدى يصل إلى 100 كيلومتر تقريبا، حيث تجدر الإشارة إلى أنها نشرت في وقت سابق برومانيا، بينما باريس قد أعلنت أوائل فبراير الماضي أنها ستسلم نظام كييف منظومة معادلة لمنظومة صواريخ "باتريوت".
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