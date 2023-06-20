https://sputnikarabic.ae/20230620/ماكرون-يعلن-تسليم-منظومة-الدفاع-سامب-تي-متوسطة-المدى-لأوكرانيا-1078283226.html

ماكرون يعلن تسليم منظومة الدفاع "سامب تي" متوسطة المدى لأوكرانيا

ماكرون يعلن تسليم منظومة الدفاع "سامب تي" متوسطة المدى لأوكرانيا

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، أن أوكرانيا تسلمت منظومة الدفاع أرض-جو متوسطة ​​المدى، من طراز "سامب - تي" الفرنسي-الإيطالي، لافتا إلى أن... 20.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-20T00:50+0000

2023-06-20T00:50+0000

2023-06-20T00:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

إيمانويل ماكرون

أخبار أوكرانيا

منظومة دفاع جوي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/08/1077899338_0:0:1301:733_1920x0_80_0_0_90e9303ed5b446779cd0bead49032f8d.jpg

باريس - سبوتنيك وقال ماكرون في خطاب في باريس حول الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي الأوروبي، "يسعدني أن أعلمكم مع زميلتي الإيطالية جورجيا ميلوني أن سامب-تي الفرنسي-الإيطالي نُشر ويعمل الآن في أوكرانيا".وكانت باريس قد أعلنت في مطلع فبراير الماضي، أنها ستسلم كييف هذا النظام المعادل لنظام "باتريوت" الأمريكي.وتتضمن منظومة "سامب تي" رادارا وقاذفات مسلحة بثمانية صواريخ "أستر" بمدى يصل إلى 100 كيلومتر تقريبا، حيث تجدر الإشارة إلى أنها نشرت في وقت سابق برومانيا، بينما باريس قد أعلنت أوائل فبراير الماضي أنها ستسلم نظام كييف منظومة معادلة لمنظومة صواريخ "باتريوت".

https://sputnikarabic.ae/20230619/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مقاطعات-بأوكرانيا-1078282989.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيمانويل ماكرون, أخبار أوكرانيا, منظومة دفاع جوي