https://sputnikarabic.ae/20230620/محافظ-جنين-لـسبوتنيك-الاقتحام-الإسرائيلي-إرهاب-دولي-والعنف-لا-يجلب-إلا-الدم-1078318592.html

محافظ جنين لـ"سبوتنيك": الاقتحام الإسرائيلي إرهاب دولي والعنف لا يجلب إلا الدم

محافظ جنين لـ"سبوتنيك": الاقتحام الإسرائيلي إرهاب دولي والعنف لا يجلب إلا الدم

قال اللواء أكرم الرجوب محافظ جنين، إن مشهد اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة ومخيم جنين، يوم أمس، لم نره إلا في الاجتياحات الإسرائيلية التي تمت في عام 2002، عندما... 20.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-20T19:36+0000

2023-06-20T19:36+0000

2023-06-20T19:36+0000

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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن مشاركة الطائرات الإسرائيلية في اقتحام جنين شكل تطورًا خطيرًا واستهتارًا بكل المبادئ الأخلاقية والإنسانية والقيمية في التعامل مع الشعوب، بيد أن إسرائيل تملك عدة أهداف تسعى لتحقيقها من خلف هذا الاقتحام.وأوضح أن الهدف الإسرائيلي المعلن على لسان بن غفير وهو وزير من وزراء الحكومة اليمينية المتطرفة، حيث قال إنه يسعى للقضاء على السلطة الوطنية الفلسطينية، لكن هناك أهداف استراتيجية غير معلنة أبعد من قضية اعتقال مناضل هنا أو هناك.ومضى قائلًا: "هناك محاولة لمحاربة الإرادة والوعي الفلسطيني، الوقوف أمام روح النضال، وانتزاع القضية الفلسطينية العادلة من عقول أبنائها، الاحتلال يسعى إلى إنهاء الوجود الفلسطيني على أراضي الضفة الغربية، طبقًا للأفكار الصهيونية التي تدعو لمزيد من الاستيطان والقتل والتدمير والاعتداء على الممتلكات الفلسطينية في الضفة".ويرى أن إعطاء الفرصة الأكبر للمستوطنين وإطلاق العنان لهم نحو مزيد من القتل والتدمير وتوسيع المستوطنات والتضييق على أبناء الشعب الفلسطيني، هو إرهاب دولي منظم، يوجه ضد الشعب الفلسطيني، حالة من العنف والتحدي ضد الإنسانية والأخلاق والقيم الأخلاقية.وفيما يتعلق بإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين خلال تنفيذ اقتحام جنين، قال الرجوب إن أهالي المحافظة يدافعون عن أنفسهم وعن منازلهم ومخيمهم، حيث دفع القمع الغاشم والهجمات الإرهابية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون، الشعب الفلسطيني، إلى التطوير من أدائهم الذي كان ملموسًا خلال الاقتحام، عبر استهداف الآليات المصفحة الإسرائيلية، ما أدخل الاحتلال في حالة من التخبط.وكشف أن اقتحام جنين خلف إصابات عدة في صفوف المواطنين، حيث بلغ عدد المصابين الذين دخلوا المستشفيات أكثر من 95 حالة، بعضهم في حالة خطيرة، فيما ارتقى أحدهم صباح اليوم.وعن موقف المجتمع الدولي، قال الرجوب إن فلسطين لا تعول على المجتمع الدولي، فهو مجتمع منافق يكيل بمكيالين ويتعامل مع القضايا الدولية بمعايير مزدوجة، بينما بات التعويل على الجبهة الداخلية لا المجتمع الدولي الذي لن يقدم أي شيء للقضية الفلسطينية، والمقصود هنا موقف صريح وواضح وضاغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.وفيما يتعلق بتنفيذ هجمات "عيلي"، أوضح المسؤول الفلسطيني أن الضغط يولد الانفجار، وعندما يفقد أي مواطن الأمل في مستقبله، وعندما تقتل إسرائيل المواطنين الفلسطينيين على أرضهم وتنكل بأهلهم وتعبث بمقدساتهم، يؤدي هذا الضغط في النهاية إلى نتائج سلبية، مضيفًا: "العنف لا يولد إلا العنف والدم يجلب الدم".وشيّع الفلسطينيون في مدينة جنين شمال الضفة الغربية جثامين الشبان الخمسة الذين قتلوا خلال العملية العسكرية الإسرائيلية على مخيم جنين، أمس الاثنين، وانطلقت مواكب تشييع الشبان من منازل ذويهم إلى المساجد لأداء صلاة الجنازة عليهم ثم مواراتهم الثرى، وصدحت الجماهير بهتافات منددة بالعملية العسكرية الإسرائيلية على جنين، وداعمة للمقاومة الفلسطينية.وأصيب 7 جنود إسرائيليين أثناء اقتحام القوة الإسرائيلية مخيم جنين واعتقالها فلسطينيين، وأثناء خروجها، انفجرت عبوة ناسفة بآلية عسكرية وتضررت عدة آليات أخرى، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجنود الإسرائيليين أصيبوا في كمين لمسلحين فلسطينيين في جنين، وإن بعضهم في حالة خطرة.وشاركت في العملية الإسرائيلية الطائرات العسكرية التي قصفت أهدافاً في الضفة الغربية للمرة الأولى منذ الانتفاضة الثانية قبل 20 عاما، وحلقت طائرات الأباتشي والمسيّرات الإسرائيلية لساعات في سماء جنين، ورافق ذلك أصوات اشتباكات متقطعة بين مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي.من جهتها، أكدت الرئاسة الفلسطينية أن هذا الاقتحام الإسرائيلي هدفه تفجير المنطقة، والوضع الحالي لا يمكن استمراره، داعية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية خاصة، إلى التدخل فورا لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.

https://sputnikarabic.ae/20230429/محافظ-جنين-لـ-سبوتنيك-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-المخيم-محاولة-لتصدير-أزمة-نتنياهو-الداخلية-للضفة-1076464208.html

https://sputnikarabic.ae/20230620/بعد-مقتل-4-مستوطنين-إسرائيل-تعلن-قتل-فلسطيني-ثان-في-عملية-مستوطنة-عيلي-شمال-الضفة-الغربية-1078314886.html

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