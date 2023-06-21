https://sputnikarabic.ae/20230621/البنك-الدولي-يخصص-175-مليار-دولار-لأوكرانيا-1078363860.html
البنك الدولي يخصص 1.75 مليار دولار لأوكرانيا
البنك الدولي يخصص 1.75 مليار دولار لأوكرانيا
أعلن البنك الدولي، اليوم الخميس، عن مساعدة جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.75 مليار دولار. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T23:53+0000
2023-06-21T23:53+0000
2023-06-21T23:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وجاء في بيان البنك الدولي: "أعلن البنك الدولي عن مساعدة إضافية لأوكرانيا بقيمة 1.75 مليار دولار".وأوضح البيان أن 500 مليون دولار ستُقدَّم كقرض مكفول من قِبَل المملكة المتحدة، بينما ستُقدَّم 1.25 مليار دولار كمنحة من الولايات المتحدة، وستقدم فنلندا 15 مليون دولار أيضًا كمنحة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221221/أوكرانيا-تتلقى-ملياري-دولار-من-الولايات-المتحدة-عن-طريق-البنك-الدولي-1071427485.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
البنك الدولي يخصص 1.75 مليار دولار لأوكرانيا
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أعلن البنك الدولي، اليوم الخميس، عن مساعدة جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.75 مليار دولار.
وجاء في بيان البنك الدولي: "أعلن البنك الدولي عن مساعدة إضافية لأوكرانيا بقيمة 1.75 مليار دولار".
21 ديسمبر 2022, 00:18 GMT
وأوضح البيان أن 500 مليون دولار ستُقدَّم كقرض مكفول من قِبَل المملكة المتحدة، بينما ستُقدَّم 1.25 مليار دولار كمنحة من الولايات المتحدة، وستقدم فنلندا 15 مليون دولار أيضًا كمنحة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.