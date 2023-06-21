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الخارجية الأمريكية تعلق على كلام بايدن عن الرئيس الصيني شي جين بينغ
الخارجية الأمريكية تعلق على كلام بايدن عن الرئيس الصيني شي جين بينغ
علق نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، على كلام الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي وصف الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنه "ديكتاتور". 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T20:38+0000
2023-06-21T20:38+0000
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وقال باتيل، خلال مؤتمر صحفي: "لا ينبغي أن يكون مفاجئا أن لدينا خلافات واختلافات مع جمهورية الصين الشعبية، ويعتقد الرئيس بايدن أن الدبلوماسية، بما في ذلك الزيارة الأخيرة لوزيرة الخارجية، هي وسيلة مسؤولة لإدارة التوترات، وإزالة سوء التفاهم وتجنب الحسابات الخاطئة".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد وصف، في وقت سابق، الرئيس الصيني شي جين بينغ، بأنه "ديكتاتور"، مضيفا أن "شي شعر بالإحراج للغاية عندما انحرف منطاد صيني عن مساره فوق الولايات المتحدة أخيرا".وأدلى بايدن بهذه التصريحات خلال حفل جمع تبرعات في ولاية كاليفورنيا، بعد يوم واحد من لقاء وزير الخارجية أنتوني بلينكن، مع شي، في زيارة إلى الصين تهدف إلى تخفيف التوترات بين البلدين.وقال بايدن: "السبب الذي أغضب شي جين بينغ كثيرًا عندما أسقط ذلك المنطاد بمعدات تجسس في عربتين، هو أنه لم يكن يعلم بوجودها".
https://sputnikarabic.ae/20230621/الصين-ترد-على-وصف-بايدن-لرئيسها-بـالدكتاتور-وصف-سخيف-وانتهاك-خطير-واستفزاز-سياسي-1078326902.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين

الخارجية الأمريكية تعلق على كلام بايدن عن الرئيس الصيني شي جين بينغ

20:38 GMT 21.06.2023
© AFP 2023وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
© AFP 2023
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علق نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، على كلام الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي وصف الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنه "ديكتاتور".
وقال باتيل، خلال مؤتمر صحفي: "لا ينبغي أن يكون مفاجئا أن لدينا خلافات واختلافات مع جمهورية الصين الشعبية، ويعتقد الرئيس بايدن أن الدبلوماسية، بما في ذلك الزيارة الأخيرة لوزيرة الخارجية، هي وسيلة مسؤولة لإدارة التوترات، وإزالة سوء التفاهم وتجنب الحسابات الخاطئة".

وأضاف: "كل هذا في مصلحتنا وهذا لا يعني، بالطبع أننا لن نكون صريحين وواضحين بشأن خلافاتنا".

الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
الصين تحتج بشدة على تصريحات بايدن "السخيفة والخطيرة" حول رئيسها
07:57 GMT
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد وصف، في وقت سابق، الرئيس الصيني شي جين بينغ، بأنه "ديكتاتور"، مضيفا أن "شي شعر بالإحراج للغاية عندما انحرف منطاد صيني عن مساره فوق الولايات المتحدة أخيرا".
وأدلى بايدن بهذه التصريحات خلال حفل جمع تبرعات في ولاية كاليفورنيا، بعد يوم واحد من لقاء وزير الخارجية أنتوني بلينكن، مع شي، في زيارة إلى الصين تهدف إلى تخفيف التوترات بين البلدين.
وقال بايدن: "السبب الذي أغضب شي جين بينغ كثيرًا عندما أسقط ذلك المنطاد بمعدات تجسس في عربتين، هو أنه لم يكن يعلم بوجودها".
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