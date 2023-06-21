https://sputnikarabic.ae/20230621/الصين-ترد-على-وصف-بايدن-لرئيسها-بـالدكتاتور-وصف-سخيف-وانتهاك-خطير-واستفزاز-سياسي-1078326902.html

الصين تحتج بشدة على تصريحات بايدن "السخيفة والخطيرة" حول رئيسها

الصين تحتج بشدة على تصريحات بايدن "السخيفة والخطيرة" حول رئيسها

ردت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي وصف فيها نظيره الصيني شي جين بينغ بـ"الديكتاتور"، مؤكدة أن تلك التصريحات... 21.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-21T07:57+0000

2023-06-21T07:57+0000

2023-06-21T08:10+0000

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بكيبن - سبوتنيك. وقالت متحدثة الخارجية الصينية، في إفادة صحفية: "نرفض تصريحات الجانب الأمريكي، وهي سخيفة للغاية وغير مسؤولة، ومخالفة للوقائع، وتنتهك بشكل خطير الآداب الدبلوماسية، وهي اعتداء خطير على الكرامة السياسية للصين واستفزاز سياسي صريح".وأضافت المتحدثة أن "الصين تعرب عن استيائها الشديد واحتجاجها الشديد".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد وصف، في وقت سابق، الرئيس الصيني شي جين بينغ، بأنه "ديكتاتور"، مشيرًا إلى أن شي شعر بالإحراج للغاية عندما انحرف بالون صيني عن مساره فوق الولايات المتحدة أخيرا.وأدلى بايدن بهذه التصريحات خلال حفل جمع تبرعات في ولاية كاليفورنيا، بعد يوم واحد من لقاء وزير الخارجية أنتوني بلينكن، مع شي، في زيارة إلى الصين تهدف إلى تخفيف التوترات بين البلدين.وقال بايدن: "السبب الذي أغضب شي جين بينغ كثيرًا عندما أسقط ذلك البالون بمعدات تجسس في عربتين، هو أنه لم يكن يعلم بوجودها".وأضاف بايدن في إشارة إلى شي: "أنا جاد، إنه مصدر إحراج كبير للديكتاتوريين عندما لا يعلمون ما حدث. لم يكن من المفترض أن تذهب إلى هناك... ولم يكن يعلم بوجودها".وأول أمس الاثنين، التقى وزير الخارجية الأمريكي وزير الخارجية الصيني تشين جانغ. وقال شي، إن "العلاقات الصينية - الأمريكية في أدنى مستوياتها منذ إقامتها، ما لا يخدم المصالح الأساسية للشعبين ولا يلبي التطلعات المشتركة للمجتمع الدولي".وأوضح الرئيس الصيني أن سياسة الصين تجاه الولايات المتحدة تظل ثابتة ومستقرة، وتسترشد بشكل أساسي بمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، التي طرحها الرئيس شي جين بينغ.وكان من المقرر أن يجري بلينكن زيارته إلى الصين، في شهر فبراير/ شباط الماضي، ولكن تم تأجيل الرحلة، بعد أن قالت أمريكا إنها اكتشفت منطادا صينيا دخل الأجواء الأمريكية، بأغراض تجسس مزعومة، وأسقطته في وقت لاحق، وهي الواقعة التي أشعلت المزيد من الخلافات بين البلدين.

https://sputnikarabic.ae/20230621/بايدن-يصف-الرئيس-الصيني-بـالديكتاتور--1078322256.html

https://sputnikarabic.ae/20230619/وزيرا-خارجية-الصين-وأمريكا-يتفقان-على-تعزيز-المشاورات-حول-مختلف-القضايا-1078247525.html

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