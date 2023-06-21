https://sputnikarabic.ae/20230621/بايدن-يصف-الرئيس-الصيني-بـالديكتاتور--1078322256.html
بايدن يصف الرئيس الصيني بـ"الديكتاتور"
بايدن يصف الرئيس الصيني بـ"الديكتاتور"
وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنه "ديكتاتور"، مشيراً إلى أن شي شعر بالإحراج للغاية عندما انحرف بالون صيني عن مساره فوق الولايات... 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T00:54+0000
2023-06-21T00:54+0000
2023-06-21T00:54+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0e/1070160387_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d7ec53bf282964dea87c44a9040a4707.jpg
وأدلى بايدن بهذه التصريحات خلال حفل جمع تبرعات في ولاية كاليفورنيا بعد يوم واحد من لقاء وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع شي في زيارة إلى الصين تهدف إلى تخفيف التوترات بين البلدين.وأول أمس الاثنين، التقى وزير الخارجية الأمريكي وزير الخارجية الصيني تشين جانغ. وقال شي إن العلاقات الصينية - الأمريكية "في أدنى مستوياتها منذ إقامتها، ما لا يخدم المصالح الأساسية للشعبين ولا يلبي التطلعات المشتركة للمجتمع الدولي".وأوضح الرئيس الصيني أن:وكان من المقرر أن يجري بلينكن زيارته إلى الصين، في شهر فبراير/ شباط الماضي، ولكن تم تأجيلها الرحلة، بعد أن قالت أمريكا إنها اكتشفت منطادا صينيا دخل الأجواء الأمريكية، بأغراض تجسس مزعومة، وأسقطته في وقت لاحق، وهي الواقعة التي أشعلت المزيد من الخلافات بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230619/الرئيس-الصيني-لبلينكن-لا-ينبغي-لطرف-فرض-إرادته-على-الآخر-أو-حرمانه-من-حقه-المشروع-في-التنمية-1078255858.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0e/1070160387_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9227ba4332489863c92c936532e3b1dd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
بايدن يصف الرئيس الصيني بـ"الديكتاتور"
تابعنا عبر
وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنه "ديكتاتور"، مشيراً إلى أن شي شعر بالإحراج للغاية عندما انحرف بالون صيني عن مساره فوق الولايات المتحدة مؤخرًا.
وأدلى بايدن بهذه التصريحات خلال حفل جمع تبرعات في ولاية كاليفورنيا بعد يوم واحد من لقاء وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع شي في زيارة إلى الصين تهدف إلى تخفيف التوترات بين البلدين.
وأول أمس الاثنين، التقى وزير الخارجية الأمريكي وزير الخارجية الصيني تشين جانغ. وقال شي إن العلاقات الصينية - الأمريكية
"في أدنى مستوياتها منذ إقامتها، ما لا يخدم المصالح الأساسية للشعبين ولا يلبي التطلعات المشتركة للمجتمع الدولي".
"سياسة الصين تجاه الولايات المتحدة تظل ثابتة ومستقرة، وتسترشد بشكل أساسي بمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، التي طرحها الرئيس شي جين بينغ".
وكان من المقرر أن يجري بلينكن زيارته إلى الصين، في شهر فبراير/ شباط الماضي، ولكن تم تأجيلها الرحلة، بعد أن قالت أمريكا إنها اكتشفت منطادا صينيا
دخل الأجواء الأمريكية، بأغراض تجسس مزعومة، وأسقطته في وقت لاحق، وهي الواقعة التي أشعلت المزيد من الخلافات بين البلدين.