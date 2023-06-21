https://sputnikarabic.ae/20230621/بايدن-يصف-الرئيس-الصيني-بـالديكتاتور--1078322256.html

بايدن يصف الرئيس الصيني بـ"الديكتاتور"

بايدن يصف الرئيس الصيني بـ"الديكتاتور"

وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنه "ديكتاتور"، مشيراً إلى أن شي شعر بالإحراج للغاية عندما انحرف بالون صيني عن مساره فوق الولايات... 21.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-21T00:54+0000

2023-06-21T00:54+0000

2023-06-21T00:54+0000

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وأدلى بايدن بهذه التصريحات خلال حفل جمع تبرعات في ولاية كاليفورنيا بعد يوم واحد من لقاء وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع شي في زيارة إلى الصين تهدف إلى تخفيف التوترات بين البلدين.وأول أمس الاثنين، التقى وزير الخارجية الأمريكي وزير الخارجية الصيني تشين جانغ. وقال شي إن العلاقات الصينية - الأمريكية "في أدنى مستوياتها منذ إقامتها، ما لا يخدم المصالح الأساسية للشعبين ولا يلبي التطلعات المشتركة للمجتمع الدولي".وأوضح الرئيس الصيني أن:وكان من المقرر أن يجري بلينكن زيارته إلى الصين، في شهر فبراير/ شباط الماضي، ولكن تم تأجيلها الرحلة، بعد أن قالت أمريكا إنها اكتشفت منطادا صينيا دخل الأجواء الأمريكية، بأغراض تجسس مزعومة، وأسقطته في وقت لاحق، وهي الواقعة التي أشعلت المزيد من الخلافات بين البلدين.

https://sputnikarabic.ae/20230619/الرئيس-الصيني-لبلينكن-لا-ينبغي-لطرف-فرض-إرادته-على-الآخر-أو-حرمانه-من-حقه-المشروع-في-التنمية-1078255858.html

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