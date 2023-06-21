https://sputnikarabic.ae/20230621/المغرب-وهولندا-يوقعان-اتفاقية-لتمويل-مشاريع-بنية-تحتية-بـ300-مليون-يورو-1078361051.html

المغرب وهولندا يوقعان اتفاقية لتمويل مشاريع بنية تحتية بـ300 مليون يورو

المغرب وهولندا يوقعان اتفاقية لتمويل مشاريع بنية تحتية بـ300 مليون يورو

وقع المغرب وهولندا، اليوم الأربعاء، اتفاقية جديدة بينهما تقضي بإحداث صندوق استثماري بقيمة 300 مليون يورو، لتمويل مشاريع استثمارية في البنيات التحتية. 21.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-21T20:07+0000

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وأفادت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم الأربعاء، بأن التوقيع بين البلدين جرى في مدينة سلا المغربية، بحضور عزيز أخنوش، رئيس الوزراء المغربي، ومارك روت، الوزير الأول في حكومة هولندا، الذي وصل إلى المملكة في زيارة رسمية على رأس وفد كبير يضم وزراء ورجال أعمال.ونقلت عن ألكسندر دوغاي فورتمان، مكلف بالمشاريع في المغرب وغينيا والسنغال في الصندوق الاستثماري المُوقع على الاتفاقية، أن "35 % من المبلغ المخصص لهذا الصندوق عبارة عن منحة، والباقي على شكل قروض، ويمول الصندوق مشاريع تتعلق بالماء والطاقات المتجددة".وشدد على أن هولندا تولي اهتماما كبيرا بالاستثمار في الهيدروجين الأخضر، وأنه سيبحث مع الحكومة المغربية هذا الملف، موضحا أن "هناك سعيا إلى الاشتغال مع صندوق محمد السادس للاستثمار لتحديد المشاريع الاستثمارية".وأشار المسؤول الهولندي إلى أن تخصيص هذا الصندوق الجديد للاستثمار في المغرب يتماشى مع أهداف النموذج التنموي الجديد، بالإضافة إلى دعم الجهود الخاصة بملف ندرة المياه والذي يأتي عبر بناء محطات لمعالجة المياه ومحطات الضخ.ويفترض أن يتم استثمار مبلغ الصندوق والمقدرة بـ 3.2 مليار درهم مغربي، أو ما يعادل 300 مليون يورو، خلال 3 سنوات، على أن يتم تقييم البرامج وبحث إمكانية ضخ مخصصات مالية إضافية.ومن جانبه، أوضح عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، أن العلاقات بين المملكة وهولندا تعود إلى قرون، وأن تلك العلاقات تتعزز بمرور الوقت، حيث بلغت المبادلات التجارية بين المغرب وهولندا نحو 1.7 مليارات يورو (18.5 مليار درهم مغربي) العام الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20190724/المغاربة-يتصدرون-والسوريون-في-المركز-الثالث-عربياأكثر-شعوب-العالم-حصولا-على-الجنسيات-الأوروبية-1042434636.html

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