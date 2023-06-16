https://sputnikarabic.ae/20230616/4-دول-أفريقية-جديدة-تنضم-لمشروع-أنبوب-الغاز-بين-المغرب-ونيجيريا-1078183212.html
4 دول أفريقية جديدة تنضم لمشروع "أنبوب الغاز" بين المغرب ونيجيريا
4 دول أفريقية جديدة تنضم لمشروع "أنبوب الغاز" بين المغرب ونيجيريا
وقّعت 4 دول أفريقية، اليوم الجمعة، مذكرات تفاهم مع المغرب ونيجيريا للانخراط في مشروع أنبوب الغاز، ليصبح إجمالي الدول المنخرطة في المشروع 10 دول. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T12:51+0000
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وذكرت صحيفة هسبريس، مساء اليوم الجمعة، أن مراسم التوقيع جرت في مقر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" بلاغوس في نيجيريا بحضور المديرة العامة المغربية للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، أمينة بنخضرا.ونقلت الصحيفة عن مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية أن الدول الأربع الموقعة على مذكرات تفاهم مع المغرب ونيجيريا، هي كوت ديفوار وليبيريا وغينيا وبنين، لتنضم إلى الدول الست الأخرى، وهي موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وسيراليون وغانا.وتؤكد مذكرات التفاهم الجديدة، التي تم توقيعها في نيجيريا التزام مختلف الأطراف الدولية بمشروع أنبوب الغاز الاستراتيجي، كونه سيعزز تسييل موارد الغاز الطبيعي للبلدان الأفريقية، كما أنه سيوفر طريق تصدير بديل جديد إلى أوروبا.وجاء التوقيع على المذكرات الجديدة على هامش اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، وهو الاجتماع الدولي الذي حضره ممثلون عن مجموعة "إيكواس"، وهو المشروع الذي يتطلب استثمارات تناهز 25 مليار دولار.ومن المقرر أن يسهم مشروع أنبوب الغاز في تسريع حصول الدول على الطاقة وتحسين ظروف معيشة السكان، بالإضافة إلى دعم تكامل اقتصادات المنطقة وتخفيف حدة التصحر والذي يأتي عبر توفير إمدادات غاز مستدامة وموثوقة.ومن جانبها، قالت المسؤولة المغربية، أمينة بنخضرا:ويشار إلى أن خط أنابيب الغاز ينطلق من نيجيريا وينتهي في المغرب، على أن يمر عبر 11 دولة أفريقية، وهي بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا.ومن المفترض أن ينقل خط الغاز، فور اكتماله، ما يقرب من 3 مليارات قدم مكعبة يوميا من الغاز بطول ساحل غرب أفريقيا وصولا إلى المغرب وأوروبا.ويذكر أن الإعلان عن مشروع خط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا، بدأ في العام 2016 في أبوجا، برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس النيجيري السابق محمد بخاري، ويفترض أن ينقل أولى الشحنات قبل نهاية العقد الجاري في حال تحقق إنجازه.
https://sputnikarabic.ae/20230303/أنبوب-الغاز-النيجيري-يرفع-درجة-الترقب-بين-المغرب-والجزائر-من-يملك-الأفضلية-1074285884.html
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موريتانيا, أخبار المغرب اليوم, أخبار غانا, غينيا, العالم العربي, الأخبار, الأخبار, أخبار نيجيريا
موريتانيا, أخبار المغرب اليوم, أخبار غانا, غينيا, العالم العربي, الأخبار, الأخبار, أخبار نيجيريا
4 دول أفريقية جديدة تنضم لمشروع "أنبوب الغاز" بين المغرب ونيجيريا
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وقّعت 4 دول أفريقية، اليوم الجمعة، مذكرات تفاهم مع المغرب ونيجيريا للانخراط في مشروع أنبوب الغاز، ليصبح إجمالي الدول المنخرطة في المشروع 10 دول.
وذكرت صحيفة
هسبريس، مساء اليوم الجمعة، أن مراسم التوقيع جرت في مقر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" بلاغوس في نيجيريا بحضور المديرة العامة المغربية للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، أمينة بنخضرا.
ونقلت الصحيفة عن مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية أن الدول الأربع الموقعة على مذكرات تفاهم مع المغرب ونيجيريا، هي كوت ديفوار وليبيريا وغينيا وبنين، لتنضم إلى الدول الست الأخرى، وهي موريتانيا والسنغال
وغامبيا وغينيا بيساو وسيراليون وغانا.
وتؤكد مذكرات التفاهم الجديدة، التي تم توقيعها في نيجيريا التزام مختلف الأطراف الدولية بمشروع أنبوب الغاز الاستراتيجي، كونه سيعزز تسييل موارد الغاز الطبيعي للبلدان الأفريقية، كما أنه سيوفر طريق تصدير بديل جديد إلى أوروبا.
وجاء التوقيع على المذكرات الجديدة على هامش اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، وهو الاجتماع الدولي الذي حضره ممثلون عن مجموعة "إيكواس"، وهو المشروع الذي يتطلب استثمارات تناهز 25 مليار دولار.
ومن المقرر أن يسهم مشروع أنبوب الغاز في تسريع حصول الدول على الطاقة وتحسين ظروف معيشة السكان، بالإضافة إلى دعم تكامل اقتصادات المنطقة وتخفيف حدة التصحر
والذي يأتي عبر توفير إمدادات غاز مستدامة وموثوقة.
ومن جانبها، قالت المسؤولة المغربية، أمينة بنخضرا:
إن التجمع يمثل خطوة تقدمية لضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال ضمان أمن الطاقة وتحقيق التنمية الكاملة لأفريقيا من طرف الأفارقة.
ويشار إلى أن خط أنابيب الغاز
ينطلق من نيجيريا وينتهي في المغرب، على أن يمر عبر 11 دولة أفريقية، وهي بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا.
ومن المفترض أن ينقل خط الغاز، فور اكتماله، ما يقرب من 3 مليارات قدم مكعبة يوميا من الغاز بطول ساحل غرب أفريقيا وصولا إلى المغرب وأوروبا.
ويذكر أن الإعلان عن مشروع خط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا، بدأ في العام 2016 في أبوجا، برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس النيجيري السابق محمد بخاري، ويفترض أن ينقل أولى الشحنات قبل نهاية العقد الجاري في حال تحقق إنجازه.