https://sputnikarabic.ae/20230621/مقتل-8-أشخاص-وإصابة-16-آخرين-إثر-حادث-اصطدام-حافلة-في-داغستان-1078354716.html
مقتل 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين إثر حادث اصطدام حافلة في داغستان
مقتل 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين إثر حادث اصطدام حافلة في داغستان
أعلنت وزارة الداخلية الروسية وفاة ثمانية أشخاص وإصابة 16 آخرين إثر حادث سير لاصطدام حافلة عادية في داغستان. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T17:30+0000
2023-06-21T17:30+0000
2023-06-21T17:30+0000
روسيا
داغستان
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وجاء في بيان وزارة الداخلية: "وفقا للبيانات الأولية، لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب 16 آخرون في حادث بحافلة عادية في داغستان".وقالت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام في جمهورية داغستان الروسية لوكالة "سبوتنيك": "اليوم الأربعاء، في حوالي الساعة 18.30، على الطريق السريع "آر -217" على أراضي منطقة كيزليار في الجمهورية، وقع تصادم لحافلة عادية "موسكو - خاسافيورت" بسيارة ركاب وشاحنة".وأضاف: "توفي ثمانية أشخاص وأصيب 16 آخرون".
https://sputnikarabic.ae/20230621/إصابة-شخصين-إثر-حادث-طعن-داخل-مستشفى-في-العاصمة-البريطانية-1078348817.html
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روسيا, داغستان
مقتل 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين إثر حادث اصطدام حافلة في داغستان
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أعلنت وزارة الداخلية الروسية وفاة ثمانية أشخاص وإصابة 16 آخرين إثر حادث سير لاصطدام حافلة عادية في داغستان.
وجاء في بيان وزارة الداخلية: "وفقا للبيانات الأولية، لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب 16 آخرون في حادث بحافلة عادية في داغستان".
وقالت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام في جمهورية داغستان الروسية لوكالة "سبوتنيك": "اليوم الأربعاء، في حوالي الساعة 18.30، على الطريق السريع "آر -217" على أراضي منطقة كيزليار في الجمهورية، وقع تصادم لحافلة عادية "موسكو - خاسافيورت" بسيارة ركاب وشاحنة".
وأضاف: "توفي ثمانية أشخاص وأصيب 16 آخرون".