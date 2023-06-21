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https://sputnikarabic.ae/20230621/مقتل-8-أشخاص-وإصابة-16-آخرين-إثر-حادث-اصطدام-حافلة-في-داغستان-1078354716.html
مقتل 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين إثر حادث اصطدام حافلة في داغستان
مقتل 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين إثر حادث اصطدام حافلة في داغستان
أعلنت وزارة الداخلية الروسية وفاة ثمانية أشخاص وإصابة 16 آخرين إثر حادث سير لاصطدام حافلة عادية في داغستان. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T17:30+0000
2023-06-21T17:30+0000
روسيا
داغستان
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وجاء في بيان وزارة الداخلية: "وفقا للبيانات الأولية، لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب 16 آخرون في حادث بحافلة عادية في داغستان".وقالت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام في جمهورية داغستان الروسية لوكالة "سبوتنيك": "اليوم الأربعاء، في حوالي الساعة 18.30، على الطريق السريع "آر -217" على أراضي منطقة كيزليار في الجمهورية، وقع تصادم لحافلة عادية "موسكو - خاسافيورت" بسيارة ركاب وشاحنة".وأضاف: "توفي ثمانية أشخاص وأصيب 16 آخرون".
https://sputnikarabic.ae/20230621/إصابة-شخصين-إثر-حادث-طعن-داخل-مستشفى-في-العاصمة-البريطانية-1078348817.html
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روسيا, داغستان
روسيا, داغستان

مقتل 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين إثر حادث اصطدام حافلة في داغستان

17:30 GMT 21.06.2023
© Photo / ГУ МЧС по Ярославской области / الانتقال إلى بنك الصورحادث سير في روسيا
حادث سير في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
© Photo / ГУ МЧС по Ярославской области
/
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أعلنت وزارة الداخلية الروسية وفاة ثمانية أشخاص وإصابة 16 آخرين إثر حادث سير لاصطدام حافلة عادية في داغستان.
وجاء في بيان وزارة الداخلية: "وفقا للبيانات الأولية، لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب 16 آخرون في حادث بحافلة عادية في داغستان".
وقالت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام في جمهورية داغستان الروسية لوكالة "سبوتنيك": "اليوم الأربعاء، في حوالي الساعة 18.30، على الطريق السريع "آر -217" على أراضي منطقة كيزليار في الجمهورية، وقع تصادم لحافلة عادية "موسكو - خاسافيورت" بسيارة ركاب وشاحنة".
الشرطة البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
إصابة شخصين إثر حادث طعن داخل مستشفى في العاصمة البريطانية
15:13 GMT
وأضاف: "توفي ثمانية أشخاص وأصيب 16 آخرون".
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