https://sputnikarabic.ae/20230621/وزير-خارجية-إيران-يبحث-مع-نظيره-العماني-التطورات-الإقليمية-والدولية-1078328236.html
وزير خارجية إيران يبحث مع نظيره العماني التطورات الإقليمية والدولية
وزير خارجية إيران يبحث مع نظيره العماني التطورات الإقليمية والدولية
بحث وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، التطورات الإقليمية والدولية. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T08:56+0000
2023-06-21T08:56+0000
2023-06-21T08:56+0000
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وذكرت وكالة "تسنيم"، أن عبد اللهيان التقى اليوم البوسعيدي، حيث بحثا العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية.وكان الوزير الإيراني قد التقى، في وقت سابق اليوم، وزير المكتب السلطاني العماني، سلطان بن محمد النعماني.وجرى خلال اللقاء بحث وتبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية ومتابعة نتائج زيارة سلطان عمان الأخيرة لطهران، والتطورات الإقليمية، لا سيما التطورات في اليمن.وأكد الجانبان استمرار الجهود المشتركة من أجل المضي بالعملية السياسية في اليمن قدما، وتحقيق الاستقرار والسلام المستدام، والحد من معاناة أبناء هذا البلد.ووصل وزير الخارجية الإيراني، أمس الثلاثاء، إلى عاصمة سلطنة عمان مسقط برفقة وفد سياسي، حيث كان في استقباله في المطار عدد من كبار المسؤولين العمانيين.ويأتي ذلك تلبية لدعوة وزير خارجية عُمان، وتعد الزيارة هي الثانية من نوعها في غضون الشهرين الأخيرين.
https://sputnikarabic.ae/20230620/رسائل-سياسية-وملفات-اقتصادية-على-طاولة-لقاءات-وزير-الخارجية-الإيراني-في-عمان-وقطر-1078307894.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, سلطنة عمان, العالم, العالم العربي, الأخبار
إيران, أخبار إيران, سلطنة عمان, العالم, العالم العربي, الأخبار
وزير خارجية إيران يبحث مع نظيره العماني التطورات الإقليمية والدولية
تابعنا عبر
بحث وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، التطورات الإقليمية والدولية.
وذكرت
وكالة "تسنيم"، أن عبد اللهيان التقى اليوم البوسعيدي، حيث بحثا العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية.
وكان الوزير الإيراني قد التقى، في وقت سابق اليوم، وزير المكتب السلطاني العماني، سلطان بن محمد النعماني.
وجرى خلال اللقاء بحث وتبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية ومتابعة نتائج زيارة سلطان عمان
الأخيرة لطهران، والتطورات الإقليمية، لا سيما التطورات في اليمن.
وأكد الجانبان استمرار الجهود المشتركة من أجل المضي بالعملية السياسية في اليمن قدما، وتحقيق الاستقرار والسلام المستدام، والحد من معاناة أبناء هذا البلد.
ووصل وزير الخارجية الإيراني
، أمس الثلاثاء، إلى عاصمة سلطنة عمان مسقط برفقة وفد سياسي، حيث كان في استقباله في المطار عدد من كبار المسؤولين العمانيين.
ويأتي ذلك تلبية لدعوة وزير خارجية عُمان، وتعد الزيارة هي الثانية من نوعها في غضون الشهرين الأخيرين.