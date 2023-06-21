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https://sputnikarabic.ae/20230621/وزير-خارجية-إيران-يبحث-مع-نظيره-العماني-التطورات-الإقليمية-والدولية-1078328236.html
وزير خارجية إيران يبحث مع نظيره العماني التطورات الإقليمية والدولية
وزير خارجية إيران يبحث مع نظيره العماني التطورات الإقليمية والدولية
بحث وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، التطورات الإقليمية والدولية. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T08:56+0000
2023-06-21T08:56+0000
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وذكرت وكالة "تسنيم"، أن عبد اللهيان التقى اليوم البوسعيدي، حيث بحثا العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية.وكان الوزير الإيراني قد التقى، في وقت سابق اليوم، وزير المكتب السلطاني العماني، سلطان بن محمد النعماني.وجرى خلال اللقاء بحث وتبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية ومتابعة نتائج زيارة سلطان عمان الأخيرة لطهران، والتطورات الإقليمية، لا سيما التطورات في اليمن.وأكد الجانبان استمرار الجهود المشتركة من أجل المضي بالعملية السياسية في اليمن قدما، وتحقيق الاستقرار والسلام المستدام، والحد من معاناة أبناء هذا البلد.ووصل وزير الخارجية الإيراني، أمس الثلاثاء، إلى عاصمة سلطنة عمان مسقط برفقة وفد سياسي، حيث كان في استقباله في المطار عدد من كبار المسؤولين العمانيين.ويأتي ذلك تلبية لدعوة وزير خارجية عُمان، وتعد الزيارة هي الثانية من نوعها في غضون الشهرين الأخيرين.
https://sputnikarabic.ae/20230620/رسائل-سياسية-وملفات-اقتصادية-على-طاولة-لقاءات-وزير-الخارجية-الإيراني-في-عمان-وقطر-1078307894.html
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إيران, أخبار إيران, سلطنة عمان, العالم, العالم العربي, الأخبار
إيران, أخبار إيران, سلطنة عمان, العالم, العالم العربي, الأخبار

وزير خارجية إيران يبحث مع نظيره العماني التطورات الإقليمية والدولية

08:56 GMT 21.06.2023
© AFP 2023 / -وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
© AFP 2023 / -
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بحث وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، التطورات الإقليمية والدولية.
وذكرت وكالة "تسنيم"، أن عبد اللهيان التقى اليوم البوسعيدي، حيث بحثا العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية.
وكان الوزير الإيراني قد التقى، في وقت سابق اليوم، وزير المكتب السلطاني العماني، سلطان بن محمد النعماني.
وجرى خلال اللقاء بحث وتبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية ومتابعة نتائج زيارة سلطان عمان الأخيرة لطهران، والتطورات الإقليمية، لا سيما التطورات في اليمن.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
رسائل سياسية وملفات اقتصادية على طاولة لقاءات وزير الخارجية الإيراني في عمان وقطر
أمس, 13:02 GMT
وأكد الجانبان استمرار الجهود المشتركة من أجل المضي بالعملية السياسية في اليمن قدما، وتحقيق الاستقرار والسلام المستدام، والحد من معاناة أبناء هذا البلد.
ووصل وزير الخارجية الإيراني، أمس الثلاثاء، إلى عاصمة سلطنة عمان مسقط برفقة وفد سياسي، حيث كان في استقباله في المطار عدد من كبار المسؤولين العمانيين.
ويأتي ذلك تلبية لدعوة وزير خارجية عُمان، وتعد الزيارة هي الثانية من نوعها في غضون الشهرين الأخيرين.
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