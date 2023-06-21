https://sputnikarabic.ae/20230621/رئيسي-سلطان-عمان-أبلغنا-أن-مصر-تريد-استئناف-العلاقات-مع-إيران-فرحبنا-بذلك-فيديو-1078325036.html

رئيسي: سلطان عمان أبلغنا أن مصر تريد استئناف العلاقات مع إيران فرحبنا بذلك... فيديو

رئيسي: سلطان عمان أبلغنا أن مصر تريد استئناف العلاقات مع إيران فرحبنا بذلك... فيديو

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن "سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بشأن العلاقات مع دول الجوار والإسلامية والصديقة، یعتمد علی التفاعل". 21.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-21T06:33+0000

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وأوضح رئيسي، في مقابلة مع التليفزيون الإيراني، أن "الرئيس الصيني شي جين بينغ تحدث عن رغبة المملكة العربية السعودية في استئناف العلاقات مع إيران خلال زيارته للصين"، مشيرا أنه قال إن "إيران ترحب بهذا الموضوع وقام بإرسال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لعقد المحادثات".ولفت إلى أن "مصر أعربت عن رغبتها في استئناف العلاقات مع إيران"، ونوّه أنه "قام بطرح هذا الموضوع مع قائد الثورة (المرشد الإيراني علي خامنئي) والذي رحب به أيضا".وصرح الرئيس الإيراني: "سلطان عمان هيثم بن سعيد أبلغنا أن مصر تريد استئناف العلاقات فرحبنا بذلك"، مشددا على "ترحيب إيران دائما بالعلاقات مع دول الجوار والدول الاسلامية والدول المتحالفة، طالما يسعون للعلاقات الودية".وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قد أكد أخيرا، أن بلاده ترحب باستعداد مصر لاستئناف العلاقات مع طهران.جاء ذلك بعد أيام من قيام سلطان عمان هيثم بن طارق، بزيارة لمصر استمرت يومين، حيث ناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، علاقات القاهرة مع طهران، وفقًا للمسؤولين.وقالت إيران إنها تريد علاقات أفضل مع مصر، الدولة العربية الأكثر سكانًا. ومع ذلك، التزمت الحكومة المصرية الصمت بشأن العلاقات مع إيران، لكن وسائل الإعلام الإقليمية كانت تتحدث عن تحسن وشيك في العلاقات، في الأسابيع الأخيرة.يأتي ذلك بعدما وافقت المملكة العربية السعودية، أخيرا، على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران التي قُطعت في عام 2016.وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق، أن طهران عينت المساعد السابق لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخليجية علي رضا عنايتي، سفيرا لدى المملكة العربية السعودية.

https://sputnikarabic.ae/20230614/برلماني-لقاء-بين-وزيري-خارجية-مصر-وإيران-يعقبه-اجتماع-على-مستوى-رئيسي-البلدين-1078088074.html

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