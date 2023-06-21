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https://sputnikarabic.ae/20230621/وصول-قاذفات-بي-52-الأمريكية-القادرة-على-حمل-أسلحة-نووية-إلى-إندونيسيا-1078363217.html
وصول قاذفات "بي-52" الأمريكية القادرة على حمل أسلحة نووية إلى إندونيسيا
وصول قاذفات "بي-52" الأمريكية القادرة على حمل أسلحة نووية إلى إندونيسيا
قالت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، إن قاذفات القنابل الأمريكية من طراز "بي-52" وصلت إلى إندونيسيا حيث تشارك في تدريبات عسكرية. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T22:14+0000
2023-06-21T22:15+0000
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واشنطن - سبوتنيك. ووفقًا لتصريحات المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأمريكية في المحيط الهادئ لوكالة "سبوتنيك": "تم وصول الطائرات إلى إندونيسيا في 19 يونيو/حزيران".وأضاف المتحدث أنه من المتوقع أن تستمر التدريبات حتى 23 يونيو/حزيران.يشار إلى أن القاذفة الاستراتيجية "بي-52" تمتلك القدرة على حمل أسلحة نووية.
https://sputnikarabic.ae/20230322/بعد-التحذير-من-تسببها-في-حرب-عالمية-ثالثة-ما-هي-قدرات-قاذفات-بي---52-الأمريكية-1075030166.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إندونسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إندونسيا

وصول قاذفات "بي-52" الأمريكية القادرة على حمل أسلحة نووية إلى إندونيسيا

22:14 GMT 21.06.2023 (تم التحديث: 22:15 GMT 21.06.2023)
© Boeing قاذفات أمريكية من طراز بي 52 إن
 قاذفات أمريكية من طراز بي 52 إن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
© Boeing
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، إن قاذفات القنابل الأمريكية من طراز "بي-52" وصلت إلى إندونيسيا حيث تشارك في تدريبات عسكرية.
واشنطن - سبوتنيك. ووفقًا لتصريحات المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأمريكية في المحيط الهادئ لوكالة "سبوتنيك": "تم وصول الطائرات إلى إندونيسيا في 19 يونيو/حزيران".
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وأضاف المتحدث أنه من المتوقع أن تستمر التدريبات حتى 23 يونيو/حزيران.
يشار إلى أن القاذفة الاستراتيجية "بي-52" تمتلك القدرة على حمل أسلحة نووية.
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