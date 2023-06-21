https://sputnikarabic.ae/20230621/وصول-قاذفات-بي-52-الأمريكية-القادرة-على-حمل-أسلحة-نووية-إلى-إندونيسيا-1078363217.html

وصول قاذفات "بي-52" الأمريكية القادرة على حمل أسلحة نووية إلى إندونيسيا

وصول قاذفات "بي-52" الأمريكية القادرة على حمل أسلحة نووية إلى إندونيسيا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، إن قاذفات القنابل الأمريكية من طراز "بي-52" وصلت إلى إندونيسيا حيث تشارك في تدريبات عسكرية. 21.06.2023, سبوتنيك عربي

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واشنطن - سبوتنيك. ووفقًا لتصريحات المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأمريكية في المحيط الهادئ لوكالة "سبوتنيك": "تم وصول الطائرات إلى إندونيسيا في 19 يونيو/حزيران".وأضاف المتحدث أنه من المتوقع أن تستمر التدريبات حتى 23 يونيو/حزيران.يشار إلى أن القاذفة الاستراتيجية "بي-52" تمتلك القدرة على حمل أسلحة نووية.

https://sputnikarabic.ae/20230322/بعد-التحذير-من-تسببها-في-حرب-عالمية-ثالثة-ما-هي-قدرات-قاذفات-بي---52-الأمريكية-1075030166.html

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